BMW X7  تصل إلى 650 حصانا بفضل ترقيات مانهارت.. صور

تخطف سيارات الشركة الألمانية العريقة التي تتخذ من إقليم بافاريا شمال المانيا مقراً لها BMW قلوب وعشاق محبي السيارات حول العالم بفضل ما تأتي به من مواصفات فاخرة وقوية تميز اسطول سياراتها متعدد الفئات.

BMW X7 تصل إلى 650 حصان بفضل ترقيات مانهارت

تأتي سيارة X7 الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة والفاخرة للعلامة التجارية كواحدة من اشهر سيارات الشركة بفضل اقوى طرازاتها M50i، حيث يأتي بمحرك تبلغ قوتة 530 حصانًا (395 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 553 رطلاً (750 نيوتن متر)، ويعد هذا أكثر من كافٍ لمعظم الناس ، لكن العقول في مانهارت ليست مثل عقول الجماهير، حيث تمنح شركة التعديل موالف ما بعد البيع يعطي X7 تحولًا مرئيًا طفيفًا وتعزيزًا كبيرًا في الأداء.

BMW X7 تصل إلى 650 حصان بفضل ترقيات مانهارت

يحافظ مانهارت على محرك V8 مزدوج الشاحن سعة 4.4 لتر، لكنه يضيف بعض البرامج الجديدة وقليلًا من الأجهزة الجديدة لزيادة القوة الناتجة حتى 650 حصان (484 كيلوواط) و 678 رطل قدم (920 نيوتن متر) من عزم الدوران، وتحقق Manhart أرقام القوة الجديدة من خلال إضافة وحدة التحكم الإضافية الداخلية MHtronik إلى جانب نظام العادم الرياضي الجديد مع التحكم في الصمامات، وتكمل تحديث العادم بأنابيب عادم رباعية من ألياف الكربون ومع ذلك فإن النصائح التي تمت ترقيتها ليست الترقية المرئية الوحيدة لسيارات الدفع الرباعي.

BMW X7 تصل إلى 650 حصان بفضل ترقيات مانهارت

تضيف مانهارت أيضًا العديد من أجزاء ألياف الكربون لتحسين مظهرها، حيث تستقبل سيارات الدفع الرباعي جناحًا أماميًا جديدًا مع جنيحات ومشتت خلفي جديد، وتحل أغطية المرايا المصنوعة من ألياف الكربون محل وحدات التخزين، ويتم تغليف سيارات الدفع الرباعي بخلفية فينيل سوداء غير لامعة مقترنة بشارات ذهبية.

BMW X7 تصل إلى 650 حصان بفضل ترقيات مانهارت

يمتد اللون الأسود والذهبي إلى عجلات Manhart ذات الخط الكلاسيكي مقاس 23 بوصة والموجودة أيضًا في سيارات الدفع الرباعي، حيث خفض مانهارت X7 بحوالي 0.98 بوصة (25 ملم) أيضًا.

يصل طراز Manhart-tuned X7 في الوقت الذي تستعد فيه BMW لاستبدال الطراز الحالي بآخر احدث، حيث كشفت اللقطات التجسسية أن سيارات الدفع الرباعي تخضع لتحديث تصميم منتصف الدورة الذي يعدل التصميم الأمامي والخلفي، والذي يمكن أن يرى النموذج يتلقى تصميم المصباح المنفصل، وستشهد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أيضًا تجديدًا داخليًا جوهريًا يتم فيه تثبيت أحدث شاشة عرض مزدوجة جنبًا إلى جنب للعلامة التجارية والتي تضم شاشة عرض المعلومات والترفيه ومجموعة العدادات الرقمية.

BMW X7 تصل إلى 650 حصان بفضل ترقيات مانهارت

نتوقع أن تكون مانهارت خلف BMW مباشرة مع سيارة الدفع الرباعي المحدثة. تنضم Manhart MHX7إلى مجموعة موالفات الموديلات الأخرى ذات القدرة الحصانية العالية من BMW و Audi و Mercedes و Porsche والمزيد، حيث قامت مانهارت مؤخرًا بضبط موديلات M2و 4 Series و 8 Series.