شاهد..مؤسس شجرة توت لفنون مسرح الدمج تتحدث عن تكريمها في "أيقونة المرأة"

قالت ديانا سعد مؤسس شجرة توت لفنون مسرح الدمج، إن تكريمها أمس من السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، تعتبره فخرا لها وعلامة لتكمل ما بدأته، لافته إلى أن فريق شجرة توت يعمل على دمج الاشخاص ذوى الاعاقة فى فنون المسرح والتمثيل والفن والثقافة.

واضافت ديانا سعد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنها درست فى ورش المسرح كثيرة، وفى احدى الورش قابلت احدى فتياة ذوى الإعاقة البصرية وروت لها حادث تنمر لها بسبب دخولها مسرح الجامعة.

وأشارت مؤسس شجرة توت لفنون مسرح الدمج، إلى انها فكرت لعمل مسارح دمج مهيأة لاستقبال ذوى الاعاقة باعتبارهم أشخاص فاعلة فى المجتمع، ليعبروا عن مشاعرهم وشخصيتهم الحقيقية بعيداً عن المبالغة والتعاطف.