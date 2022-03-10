راحت فلوسك يا ناصر.. أحمد عيد يعلق على هزيمة باريس سان جيرمان

علق احمد عيد عبدالملك ، لاعب الزمالك السابق على ، هزيمة باريس سان جيرمان من ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ 16.

وكتب احمد عيد عبر تويتر " راحت فلوسك يا ناصر .. بطل اوروبا كسب مركز شباب باريس !! ".

حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ريال مدريد الإسباني 3-1 في إياب دور الـ 16.

لاعبو باريس سان جيرمان سيطروا على الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق مبابي في الدقيقة السابعة، لكن كورتوا تصدى لتسديدته الأرضية.

مبابي كان مكمن الخطر الأول على مرمى ريال مدريد، وانفرد بمرماهم في الدقيقة 13 لكن كورتوا تصدى ببراعة لتسديدته.

ريال مدريد حاول على استحياء التسجيل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 25 عن طريق بنزيما، لكن دوناروما تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 39، استغل نيمار مساحات فارغة في ملعب ريال مدريد ليمرر الكرة لمبابي، الذي وضع الكرة في شباك كورتوا بيمناه ، مانحًا التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، قلب بنزيما الموازين، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 62 بعد ضغطه على دوناروما ليستغل ذلك ويضع الكرة في الشباك.

بنزيما عاد ليسجل هدفين متتالين لـ ريال مدريد في الدقيقتين 76، 78، ليقود فريقه للتقدم في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 والتأهل للدور المقبل.