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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق.. تفاصيل

جينيسيس GV80 تفقد
جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

لن تكون Genesis G80 و GV70 متاحة مؤقتًا مع مجموعة مساعدة السائق المتقدمة على الطريق السريع Highway Driving Assist II بسبب النقص المستمر في الرقائق الدقيقة، وبدلاً من ذلك ستحصل هذه الطرازات على الإصدار القياسي الأقل تقدمًا من نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، حيث سيشاهد مشترو السيارات المتضررة رصيدًا قدره 200 دولار على ورقة تسعير طراز Monroney الخاصة بهم. 

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

ليس من الواضح حاليًا متى قد يتاح نظام المساعدة للقيادة على الطريق السريع مرة أخرى، وقال المتحدث باسم جينيسيس جاريد بيلات لموقع Motor1.com: "في هذا الوقت لا يمكننا تأكيد مدة التغيير، ونتطلع إلى إعادة هذه التحسينات إلى تشكيلة جينيسيس في أقرب وقت ممكن".

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

مكون التعلم الآلي الذي يميز مساعد القيادة على الطرق السريعة عن الإصدار العادي هو الجزء غير المتاح مؤقتًا، حيث يستخدم النظام هذه التقنية لأشياء مثل تكييف شعور التوجيه بناءً على سلوك السائق وإجراء تغييرات في الحارة من قبل السائق.

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

لن تتوفر G80 و GV70 و GV80 مع تحسينات نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، وتغيير المسار القادم والجانبي، ومساعد التوجيه والمراوغة، والمساعدة في تغيير المسار، وتحسينات التحكم في السرعة الذكية (SCC)، واستجابة قطع التيار، والتعلم الالي، ونظام المساعدة على تتبع المسار مع القيادة.

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

يشتمل نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة القياسي على نظام مساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي يمكنه اكتشاف السيارات الآخرى والمشاة وراكبي الدراجات، كما أن لديها تحذيرًا من مغادرة المسار، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعدة تتبع المسار، ومساعدة تجنب الاصطدام في النقاط العمياء، ومساعدة الخروج الآمن، والتحكم الذكي في التطواف.

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

كان نظام المساعدة للقيادة على الطرق السريعة من المعدات القياسية في G80و GV80، وكان على المشترين اختيار حزمة اختيارية أو الترقية إلى المحرك الأكبر للحصول على تقنية GV70.

لا تكاد جينيسيس وحدها في صناعة السيارات من خلال الاستجابة لنقص الرقائق عن طريق إزالة الميزات مؤقتًا من المركبات على سبيل المثال أزالت كاديلاك سوبر كروز من إسكاليد 2022 بسبب نقص الأجزاء،  كما أخرت العلامة التجارية توافر تقنية مساعدة السائق المتقدمة لسيارات السيدان 2022 CT4و CT5.

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق

بالإضافة إلى ذلك كان على جيب إزالة توفر نظام التعليق الهوائي Quadra-Lift من Grand Cherokee Lوفي مثال آخر استبعدت BMWوظائف الشاشة التي تعمل باللمس من عدة طرز ومنحت العملاء رصيدًا قدره 500 دولار.

تشير التقديرات من العام الماضي إلى أن النقص في الرقائق سيتحسن في أواخر عام 2022 أو في عام 2023  ويشير تقرير أحدث إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يزيد الوضع سوءًا بسبب انخفاض المعروض من النيون.

جينيسيس GV80 تفقد تقنية السلامة المتقدمة بسبب نقص الرقائق
genesis G80 GV70 السائق جينيسيس الطرق السريعة

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