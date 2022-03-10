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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الرئيس السيسي يهاتف بوتين.. هل سيكون لمصر دور في الأزمة الروسية الأوكرانية؟

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وخلال الاتصال تباحث الرئيسان آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

وأكد السيسي على متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، معرباً سيادته عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم.

كما تناول الاتصال كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

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التوجهات العربية الموحدة

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية، الثلاثاء، حدث نوع من التنسيق المباشر لمجمل التوجهات العربية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا له نتائج مباشرة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حاضرة بقوة في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية لاعتبارات متعلقة بموقف مصر المركزي وليس للتنسيق فقط مع الأشقاء في السعودية.

وتابع: "السعودية والإمارات لهم مواقف مختلفة عن الموقف المصري، ولكن الموقف المصري هو الموقف الرئيسي المركزي، ويجب الفصل بين زيارة الرئيس السيسي للسعودية والموقف المصري في الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأكمل: "سبب الفصل بين الموقفين، أن مصر لها مصالح مباشرة مع روسيا والولايات المتحدة، خاصة أن مصر لها شراكة استراتيجية عسكرية طويلة مع الولايات المتحدة، كما أن روسيا لديها مشروعات كبيرة في مصر واستثمارات ضخمة مثل مشروع الضبعة النووي".

موقف القاهرة من الحرب

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن موقف مصر من الأزمة متوازن وقوي وواضح "ونتحرك وفق حسابتنا وليس لدينا أي مشكلة مع الولايات المتحدة أو روسيا".

ولفت إلى أن بيان جامعة الدول العربية دعي إلى وقف إطلاق النار والعودة للتهدئة ولتحقيق مكاسب للطرفين، موضحا أن الموقف العربي يتم بلورته في بيان الجماعة العربية وسيكون له انعكاسات مباشر على الوضع الآن.

كما أضاف فهمي أن اتصال الرئيس السيسي يعطي توجه إيجابي بأن مصر على اتصال بأطراف الأزمة سواء الولايات المتحدة وحلف الناتو أو روسيا، ومصر حريصة على تجميع موقف عربي للازمة.

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بيان جامعة الدول العربية

وفي ها الإطار، أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا بشأن الأزمة الأوكرانية، أعاد خلاله  التأكيد على كافة ما ورد ببيان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في 28 فبراير الماضي من مبادئ أساسية للموقف العربي الجماعي إزاء هذه الأزمة الكبرى.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه، على تمسك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانه سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد على ضرورة العمل في اقرب فرصة للوصول الى حل دبلوماسي يرى المجلس انه يشكل المخرج الوحيد من هذه الازمة بما يحقن دماء الأبرياء ويوقف تدهور الوضع الإنساني المأساوي.

وقال البيان، إن الدول العربية أذ ترى خطورة استمرار التوجه نحو تصعيد الازمة، وتؤكد على تمسكها بعدم تسيس عمل المنظمات الدولية والمتخصصة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات وتجنب المواجهات السياسية والدبلوماسية المتزايدة وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية.

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