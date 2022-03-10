ضم العمالة غير المنتظمة وتقليل التكدس.. أبرز ما تم بمنظومة التأمين الصحي

استضاف الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، للحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل ويستعرض صدى البلد تصريحاته عن المنظومة :

رئيس التأمين الصحي: قدمنا طلبا للوزير بضم العمالة غير المنتظمة |فيديو

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه بعد الاجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، قدمنا طلبا بضم العمالة غير المنتظمة وعمال البناء والزراعة وسائقي التاكسي وهم ١٥ مليون مصري.

التأمين الصحي: تقليل التكدس بالمنظومة بصرف العلاج 3 أشهر للحالات المرضية المزمنة



قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم تقليل التكدس داخل المنظومة بصرف العلاج ٣ أشهر للحالات المرضية المزمنة، مع العمل على محور التحول الرقمي تزامنا مع فكرة التأمين الصحي الشامل.



محمد ضاحي: طورنا بروتوكولات العلاج في التأمين الصحي ونعمل على التحول الرقمي

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن ميزانية التأمين الصحي تعتمد على اشتراكات المنتفعين ومنذ 2018 تم تطوير بروتوكولات العلاج والأساليب الطبيبة الصحية.



رئيس هيئة التأمين الصحي: أجرينا نصف مليون عملية جراحية بـ3 مليارات جنيه



قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن جميع الأدوية العالمية ستكون متوفرة للشعب.







رئيس هيئة التأمين الصحي: نعمل على إضافة طلاب الجامعات للمنظومة

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن اهتمام الرئيس أعطى لنا رؤية داخل الهيئة؛ لتزويد المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من الشعب، والهيئة تعمل على إضافة طلاب الجامعات للتأمين الصحي الشامل وعددهم ٣ ملايين طالب جامعي