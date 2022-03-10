استردوا كرامتكم.. جماهير الزمالك تدعم الفريق قبل مباراة الوداد| شاهد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ لاعبي الزمالك استردوا كرامتكم ” عبر تويتر لدعم الفريق قبل مباراة الوداد فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لأربعة فرق، خلال تدريب امس الأربعاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة الوداد المغربي المقبلة.

وخاض كل فريقين تقسيمة في منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية خلال التقسيمة استعدادا لمباراة بطل المغرب المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .