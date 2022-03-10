عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نهر النيل يخطف أربعينيا وطفلا في سوهاج

صدى البلد

لقي شخصان مصرعهما، غرقًا؛ إثر إنزلاق أقدامهم وسقوطهم بنهر النيل، بواقعتين متفرقتين بمركزي دار السلام والبلينا بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "كريم. ع. ح - 10 سنة - تلميذ - ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، إدعاء غرق.

غرق طفل في ترعة نشا بالدقهلية.. انزلقت قدمه خلال جمع الخردة

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من والدته "سميحة. ا. ح - 37 سنة - ربة منزل، وعمه محمد. ح. ا - 36 سنة - عامل - ويقيمان بذات الناحية"، أفادا بأنه أثناء تواجد الطفل المذكور على حافة نهر النيل بذات الناحية صحبة والدته إنزلقت قدماه وسقط به؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

إصابة عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة في سوهاج

شعراوى يشدد على إزالة التعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية

كما تم وصول المدعو "الريس. م. ع - 40 سنة - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام"، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إدعاء غرق، وبسؤال نجل عمه المدعو "هاني. ع. ع - 40 سنة - حاصل على دبلوم - ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء تواجد المذكور على حافة نهر النيل بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط به؛ ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج نهر النيل غرق انزلاق البلينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة مع رؤساء المحليات

ترشيحاتنا

والدة عمرو زكي: يعاني من حالة نفسية سيئة كونه مظلوم إعلاميا

عيد ميلاد يسرا.. لا تحب السوشيال ميديا وتعشق عمرو دياب

فنزويلا تعتزم رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

طارق حامد لإدارة الزمالك: "هاتوا 20 مليون جنيه وأجدد"

العثور على سفينة بعد 107 سنوات من غرقها بالقطب الجنوبي.. صور وفيديو

دعاء قيام الليل قبل الفجر يغير القدر .. 9 كلمات لا تفلتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ