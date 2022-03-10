نهر النيل يخطف أربعينيا وطفلا في سوهاج

لقي شخصان مصرعهما، غرقًا؛ إثر إنزلاق أقدامهم وسقوطهم بنهر النيل، بواقعتين متفرقتين بمركزي دار السلام والبلينا بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "كريم. ع. ح - 10 سنة - تلميذ - ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من والدته "سميحة. ا. ح - 37 سنة - ربة منزل، وعمه محمد. ح. ا - 36 سنة - عامل - ويقيمان بذات الناحية"، أفادا بأنه أثناء تواجد الطفل المذكور على حافة نهر النيل بذات الناحية صحبة والدته إنزلقت قدماه وسقط به؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

كما تم وصول المدعو "الريس. م. ع - 40 سنة - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام"، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إدعاء غرق، وبسؤال نجل عمه المدعو "هاني. ع. ع - 40 سنة - حاصل على دبلوم - ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء تواجد المذكور على حافة نهر النيل بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط به؛ ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى وتولت النيابة العامة التحقيقات.