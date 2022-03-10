عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سلع مخفضة واكتفاء ذاتي.. كيف تواجه الحكومة أزمة غلاء الأسعار مع اقتراب رمضان؟

زيادة الاسعار
زيادة الاسعار

موجة غضب شديدة في الشارع المصري بعد غلاء الأسعار خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا التي بالطبع كانت لها تبعياتها على جميع دول العالم، وبدأ السوق المصري يشهد زيادة كبيرة في أسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة لتهدئة المواطنين ومحاولة حل الأزمة سريعاً . 

اكتفاء ذاتي

كنوع من طمأنة المواطنين، كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن توافر عدد كبير من السلع بالوزارة بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك عدد كبير من السلع توصلت مصر للاكتفاء الذاتي في إنتاجها.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك اكتفاء ذاتيا تتمتع به البلاد سواء من الخضروات أو الفواكه أو الدواجن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك  400 منفذ تابعة لوزارة الزراعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن  الدولة لديها عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار.

برلماني: زيادة الدعم السلعي ضرورة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار

الغرف التجارية: زيادة المعروض من السلع الأساسية وثبات الأسعار.. تفاصيل

 زيادة حجم المعروض والمتاح

وشدد متحدث الزراعة على أن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية احتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح .

وأوضح أن هذا الأمر ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير ما يلبي احتياجات المواطن المصري .

txt

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

txt

خطة لزيادة الرقعة الزراعية.. صوامع التموين تتأهب لاستقبال الأقماح من المزارعين

أسعار السلع

ومن داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لاستعراض أسعار السلع الغذائية، استعرض أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين أسعار بعض السلع المتوفرة في المجمعات الحكومية التي تشهد تخفيضات تصل لـ 30% حيث أن  أسعار البلح تبدأ من 12 جنيه وقمر الدين يبدأ من 20 جنيه 

وأكد احمد كمال أن الدولة لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ويتم طرح السلع في  أكثر من 1300 مجمع استهلالكي على مستوى الجمهورية.


أما عن أسعار بقية السلع فهي كالتالي : السكر بـ  10.5 جنيه  للكيلو  والأرز بـ 8 جنيه ، والزيوت تبدأ من 20 جنيه للزجاجة الـ 800 ملليمتر ، كما أن المجمعات الاستهلاكية بها لحوم مجمدة برازيلي سعرها 85 جنيه للكيلو، ولحوم هندي مجمدة تبدأ من 56 جنيه . 

رئيس الوزراء يتدخل

الدتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعاً مع وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، لمناقشة الأوضاع الحالية ومنها أزمة غلاء الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا كذلك إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر في الأزمة الجديدة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة؛ فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهي تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولي، والذي التقيناه الأسبوع الماضي، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه ـ بفضل الله ـ سيجد المواطن المصري هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه، مخاطباً المواطنين بأنه لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.

فائص واحتياطي من السلع الاستراتيجية

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة، لافتا في هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022.  

معارض أهلاً رمضان

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم كان من المخطط أن يتم البدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" والتي تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة، في 24 مارس الجاري، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر الكريم، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر المعظم.

غلاء الأسعار حرب روسيا وأوكرانيا شهر رمضان اسعار السلع معارض اهلا رمضان أزمة غلاء الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.0% لشهر فبراير 2022

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

سلع مخفضة واكتفاء ذاتي.. كيف تواجه الحكومة أزمة غلاء الأسعار مع اقتراب رمضان؟

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

متحدث مجلس الوزراء: ارتفاع الأسعار مؤقت وانخفاضها يحتاج فترة

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة لديها الأدوات لتخفيف أزمة الأسعار

ترشيحاتنا

سلام.. تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي بـ889 مليون جنيه في بورسعيد الجديدة

فليستمتعوا بالتواصل معا.. روسيا تعلن عدم مشاركتها في مجلس أوروبا بعد الآن

كان يتوضأ للصلاة.. تفاصيل وفاة اللاعب "أحمد فتحي" فجأة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 10 مارس 2022

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

إياد نصار : لم أشعر بالغربة في مصر.. والقاهرة شكّلت وعينا وثقافتنا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ