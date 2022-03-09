الغرف التجارية: زيادة المعروض من السلع الأساسية وثبات الأسعار.. تفاصيل

أعلنت غرفة عمليات غرفة القاهرة التجارية عن حالة طوارئ لمتابعة السوق وآخر المستجدات به، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة تكثيف الجهود، ومتابعة السوق لحظة بلحظة، ورفع تقرير مفصل عن آخر المستجدات به ومدى توافر السلع في الأنشطة المختلفة والحركة التجارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في استقرار السوق.

ورصدت غرفة العمليات توافر كافة السلع بالأسواق من واقع التقارير التي رفعتها الشعب التجارية النوعية بالغرفة؛ حيث جاء تقرير شعبة الخضراوات والفاكهة ليشير إلى زيادة معروض السلع واستقرار أسعار السلع الهامة بالنسبة للمستهلكين مثل الطماطم والبطاطس ، حيث يُباع الكيلو بسعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات للمستهلك ، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات ، والثوم من 12 إلى 15 جنيهًا ، والبسلة من 9 إلى 10 جنيهات ، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا والكوسة والملوخية من 6 إلى 7 جنيهات ، والليمون من 8 إلى 9 جنيهات، والجزر من 3 إلى 4 جنيهات ، والخيار من 7 إلى 10 جنيهات ، ونفس الوقت أشار تقرير الشعبة إلى استقرار سوق الفاكهة نتيجة زيادة المعروض ، حيث يُباع كيلو الموز بسعر من 9 إلى 10 جنيهات ، والبرتقال من 6 إلى 8 جنيهات ، والتفاح من 20 إلى 25 جنيهًا ، والجوافة من 9 إلى 10 جنيهات ، والفراولة من 12 إلى 13 جنيهًا .

وأكّد تقرير شعبة الأسماك أن المعروض وفير ويزيد عن احتياجات المستهلكين ، والأسعار مستقرة في هذا القطاع ، أهمها الأسماك الشعبية مثل البلطي الذي يباع الكيلو بسعر من 20 إلى 27 جنيهًا في الجملة ، والبوري من 30 إلى 55 جنيهًا جملة ، والماكريل من 20 إلى 35 جنيهًا جملة .

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية أن كافة السلع متوفرة ولا توجد مشاكل في أي سلعة ، بل المعروض به زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة ، حيث يباع كيلو السكر بسعر 11 جنيهًا للمستهلك وهو مستقر منذ فترة ، والأرز من 11 إلى 18 جنيهًا بالنسبة للمعبأ ، أما الأرز السائب يُباع الكيلو بسعر ما بين 10 إلى 12 جنيهًا ، وزيت الخليط يباع اللتر بسعر 30 جنيهًا ، وزيت العباد 31 جنيهًا وهو مستقر عند معدلاته الطبيعية منذ فترة ، وزيت الذرة بسعر 40 جنيهًا ، والدقيق السائب 12 جنيهًا ، والمعبأ من 12 إلى 14 جنيهًا ، وكيلو السمنة يباع بسعر 29.5 جنيهًا ، وعلبة السمنة كيلو ونصف تباع بسعر 59 جنيهًا.

وقال تقرير شعبة القصابين بغرفة القاهرة أن كافة أنواع اللحوم البلدي متوفرة وتكفي احتياجات السوق ومتطلبات شهر رمضان المبارك ويباع سعر الكيلو ما بين 170 و180 جنيها.

فيما أشار تقرير شعبة الدواجن إلى توافر كافة السلع في هذا القطاع بمجهودات الحكومة والغرف التجارية ، وأصبح المعروض به زيادة وهو ما حافظ على أسعار الدواجن عند نفس معدلاتها منذ الشهر الماضي ، حيث يُباع كيلو الدواجن بسعر 38 جنيهًا للمستهلك ، والبيض الكرتونة تُباع بسعر من 60 إلى 63 جنيهًا ، وتوقع تقرير الشعبة أن يستمر استقرار سوق الدواجن في ظل تكاتف الحكومة بما تملك من آليات والغرف التجارية ومنتسبوها في الأنشطة المختلفة أن يكون شهر رمضان أكثر استقرارًا.

في حين أشار تقرير شعبة الحاصلات الزراعية إلى توافر كافة البقوليات وبكميات تكفي احتياجات السوق ، حيث يُباع كيلو الفول البلدى بسعر 16 جنيهًا ، والمستورد 12 جنيهًا ، والفاصوليا واللوبيا 22 جنيهًا ، والمكرونة 12 جنيهًا ، والعدس الأصفر وأبو جبه 24 جنيهًا.

