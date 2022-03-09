عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: زيادة المعروض من السلع الأساسية وثبات الأسعار.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت غرفة عمليات غرفة القاهرة التجارية عن حالة طوارئ لمتابعة السوق وآخر المستجدات به، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة تكثيف الجهود، ومتابعة السوق لحظة بلحظة، ورفع تقرير مفصل عن آخر المستجدات به ومدى توافر السلع في الأنشطة المختلفة والحركة التجارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في استقرار السوق.

txt

38 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم

txt

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ورصدت غرفة العمليات توافر كافة السلع بالأسواق من واقع التقارير التي رفعتها الشعب التجارية النوعية بالغرفة؛ حيث جاء تقرير شعبة الخضراوات والفاكهة ليشير إلى زيادة معروض السلع واستقرار أسعار السلع الهامة بالنسبة للمستهلكين مثل الطماطم والبطاطس ، حيث يُباع الكيلو بسعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات للمستهلك ، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات ، والثوم من 12 إلى 15 جنيهًا ، والبسلة من 9 إلى 10 جنيهات ، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا والكوسة والملوخية من 6 إلى 7 جنيهات ، والليمون من 8 إلى 9 جنيهات، والجزر من 3 إلى 4 جنيهات ، والخيار من 7 إلى 10 جنيهات ، ونفس الوقت أشار تقرير الشعبة إلى استقرار سوق الفاكهة نتيجة زيادة المعروض ، حيث يُباع كيلو الموز بسعر من 9 إلى 10 جنيهات ، والبرتقال من 6 إلى 8 جنيهات ، والتفاح من 20 إلى 25 جنيهًا ، والجوافة من 9 إلى 10 جنيهات ، والفراولة من 12 إلى 13 جنيهًا .

وأكّد تقرير شعبة الأسماك أن المعروض وفير ويزيد عن احتياجات المستهلكين ، والأسعار مستقرة في هذا القطاع ، أهمها الأسماك الشعبية مثل البلطي الذي يباع الكيلو بسعر من 20 إلى 27 جنيهًا في الجملة ، والبوري من 30 إلى 55 جنيهًا جملة ، والماكريل من 20 إلى 35 جنيهًا جملة .

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية أن كافة السلع متوفرة ولا توجد مشاكل في أي سلعة ، بل المعروض به زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة ، حيث يباع كيلو السكر بسعر 11 جنيهًا للمستهلك وهو مستقر منذ فترة ، والأرز من 11 إلى 18 جنيهًا بالنسبة للمعبأ ، أما الأرز السائب يُباع الكيلو بسعر ما بين 10 إلى 12 جنيهًا ، وزيت الخليط يباع اللتر بسعر 30 جنيهًا ، وزيت العباد 31 جنيهًا وهو مستقر عند معدلاته الطبيعية منذ فترة ، وزيت الذرة بسعر 40 جنيهًا ، والدقيق السائب 12 جنيهًا ، والمعبأ من 12 إلى 14 جنيهًا ، وكيلو السمنة يباع بسعر 29.5 جنيهًا ، وعلبة السمنة كيلو ونصف تباع بسعر 59 جنيهًا.

وقال تقرير شعبة القصابين بغرفة القاهرة أن كافة أنواع اللحوم البلدي متوفرة وتكفي احتياجات السوق ومتطلبات شهر رمضان المبارك ويباع سعر الكيلو ما بين 170 و180 جنيها.

فيما أشار تقرير شعبة الدواجن إلى توافر كافة السلع في هذا القطاع بمجهودات الحكومة والغرف التجارية ، وأصبح المعروض به زيادة وهو ما حافظ على أسعار الدواجن عند نفس معدلاتها منذ الشهر الماضي ، حيث يُباع كيلو الدواجن بسعر 38 جنيهًا للمستهلك ، والبيض الكرتونة تُباع بسعر من 60 إلى 63 جنيهًا ، وتوقع تقرير الشعبة أن يستمر استقرار سوق الدواجن في ظل تكاتف الحكومة بما تملك من آليات والغرف التجارية ومنتسبوها في الأنشطة المختلفة أن يكون شهر رمضان أكثر استقرارًا.

في حين أشار تقرير شعبة الحاصلات الزراعية إلى توافر كافة البقوليات وبكميات تكفي احتياجات السوق ، حيث يُباع كيلو الفول البلدى بسعر 16 جنيهًا ، والمستورد 12 جنيهًا ، والفاصوليا واللوبيا 22 جنيهًا ، والمكرونة 12 جنيهًا ، والعدس الأصفر وأبو جبه 24 جنيهًا.
 

اسعار اللحوم اسعار الدواجن اسعار الخضراوات السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

خلال احتفالية يوم الشهيد.. الرئيس السيسي متأثرًا يُؤمّن على دعاء الراحلة عبلة الكحلاوي|فيديو

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

السيسي يقدم الشكر لأسر الشهداء على تحملهم وصبرهم رغم الألم والحزن.. فيديو

موضوعات متعلقة

بتخفيضات تصل إلى 30%.. الغرف التجارية: الانتهاء من استعدادات «أهلا رمضان»

15% ارتفاع باسعار الخضروات.. والشعبة تتهم الحرب الروسية وتعلن موعد الانخفاض

مقترح بإلغاء رسم التثمين والقيمة المضافة لمضاعفة صادرات المشغولات الذهبية|تفاصيل

غرفة الصناعات الغذائية: إعادة استخدام قشر الطماطم والبرتقال في إنتاج الأعلاف

ترشيحاتنا

القباج: التضامن تنتهج نموذجا مرتكزا في تنمية الطفولة المبكرة عن طريق الحضانات

بعد تشغيل 230 خريجا.. بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار مبادرة «وظيفة تك»

قرار جديد.. كيروش يؤجل إعلان قائمة محترفي منتخب مصر لمواجهة السنغال

بمناسبة يوم الشهيد.. السيسي: تحيا مصر دائما وأبدا

قادرون على تحقيق المعجزات.. السيسي: نجحنا في كسر شوكة الإرهاب

في حوارها لـصدى البلد.. المدير العام لإدارة تكافؤ الفرص بالتنمية المحلية: لدينا 254 وحدة في المحافظات .. ونسعي لتمكين المرأة في جميع المجالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

ناهد السباعي: أتجاهل النقد على السوشيال ميديا.. فيديو

إلغاء كلمتي مسجون وليمان .. أبرز التعديلات على قانون السجون الجديد “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ