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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الننى يشارك جمهوره بصورة له من داخل سيارته.. شاهد

صدى البلد

نشر محمد النني، نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي صورا جديدة  له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر محمد الننى فى الصورة  و هو داخل سيارته . 

 

وتحدث محمد النني، المحترف بصفوف ارسنال الإنجليزي، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي خسرها منتخب مصر في المباراة النهائية أمام السنغال.

وكان منتخب السنغال قد تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح في البطولة التي أُقيمت في شهري يناير وفبراير الماضيين بالكاميرون.

وقال النني في حوار للمركز الإعلامي لنادي أرسنال:" كأس الأمم الأفريقية دائمًا شيء مميز ، لنا ولشعب مصر ، للأطفال الذين ينتظرونها كل عامين، لقد كانوا متحمسين حقًا ، وكذلك جميع زملائي في الفريق - لم يفز بها أحد مرة واحدة."

وأضاف:" فزنا بأكبر عدد من الألقاب في أفريقيا ، فزنا بها سبع مرات. هذا يجعلني أرغب في الفوز بها مرة واحدة على الأقل لأننا وصلنا إلى النهائي مرتين ولكن للأسف لم نفز، أنا فخور حقًا بفريقي.. في مراحل خروج المغلوب، لعبنا 120 دقيقة في ثلاث مباريات قبل النهائي وهذا شيئًا لا أعتقد أن العديد من الفرق يمكن أن تفعله.. لا يوجد استشفاء في الواقع ، إنه مجرد يوم واحد للاستشفاء وللتعافي.. إنه شيء يجعلني حقًا ، حقًا فخور بفريقي لما فعلوه مع ذلك الأمر."

وزاد:" بالطبع أشعر بالحزن عندما أتذكر هذه المباراة أمام السنغال ، لقد قدمنا كل شيء.. لقد وصلنا لركلات الترجيح أيضًا ، لكننا نعلم أن تلك الركات الترجيحية في أيدي الله فقط.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث بركلات الترجيح."

منتخب مصر كأس الأمم الافريقية أرسنال النني

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