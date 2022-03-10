حورية فرغلى توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق حورية فرغلي “ نجاحك، وسعادتك تكمن بداخلك ”.

كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال برومو حلقتها على برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس" بأنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه استرليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

وتحدثت أيضا حورية فرغلي عن عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها.

وكانت قد الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل أعمالها القادمة، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد

وقالت حورية": مضيت مسلسل 15 حلقة مع هاني ويليام ولدى فيلم سيتم تصويره بعد رمضان ولم أتواجد في موسم رمضان بسبب عودتي متأخرا من لبنان".