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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأحد .. صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الصحة  والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور  محمد جزر، خلال اجتماعها الأحد القادم ،  سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤي".

وتستكمل  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،  اجتماعاتها يوم الاثنين ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ،  بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزى بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

 كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مستشفى عام بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

 

وكانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قد ناقشت فى اجتماعات سابقة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وقال الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، إن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعا لمناقشة الدراسة بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وروعي الاستماع لوجهات نظر رجال الدين والمتخصصين في مجالات الإسكان، كما عكفت اللجنة على دراسة مؤشرات الوضع السكاني في مصر، وعملت على تقييم بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال السكان سواء كانت سياسات سكانية إجبارية (مثل الصين) أو سياسات طوعية (مثل تايلاند).

  وأكد الدكتور محمد جزر  رئيس لجنه الصحة  والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أعدت تحليل رباعي عن المشكلة السكانية في مصر (swot)، وهو تحليل يستهدف إيضاح عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بقضية الزيادة السكانية.وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، في شأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي الثقافي والديني في هذا المجال، وحزمة من التحفيزات، التي من شأنها أن تسهم في حل القضية السكانية.

لجنة الصحة مجلس الشيوخ محمد جزر الصناعات الدوائية المستلزمات الطبية

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