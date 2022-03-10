عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة عاملين بثلاثة مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل. 

وكان الصبروط، كلف محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام، من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بإدارة شباب بنها وطوخ. 

وتمت متابعة مركز شباب كفر بطا، وكفر أبو ذكرى، وبقيرة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد. 

كما تبين أن مركز شباب بطا مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به. 

وخلال المرور على مراكز الشباب بإدارة طوخ وجد مراكز كفر الفقهاء، وكفر النخلة، وكفر العمار، وامياى، والعمار الكبرى، مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل. 

وفي السياق نفسه، تبين أن مركز شباب الصفا مفتوح مع غياب بعض العاملين، أما أجهور الكبرى فمفتوح دون عاملين.

وأوصت اللجنة مراكز الشباب بمداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد، والتأكيد على وجود سجل خاص برؤية للتوضيح فيه حضور الطرفين الأب الأم لتجنب حدوث مشاكل. 

وباشرت اللجنة إحدى جلسات التخاطب للصم وذوي القدرات بمركز شباب العمار الكبرى، ووجهت الشكر للمدربين لما يقدمونه من معاملة حسنة للأسر وذويهم.

كما أمر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز وضمان التزام العاملين وتقديم خدمات للنشء والشباب.

القليوبية فيروس كورونا وزير الشباب والرياضة فيروس كورونا المستجد وكيل وزارة الشباب والرياضة الإجراءات الاحترازية والوقائية خدمة المواطن أحالة العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

نشاط للرياح وأجواء شتوية .. الأرصاد : انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد تطوير قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها التعليمي

تموين القليوبية: تحرير 1500 محضر ضد المخابز المخالفة ولا توجد تسعيرة جبرية

محافظ القليوبية: تحرير 215 محضر إشغالات بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم.. مواجهة نارية لـ مصطفى محمد أمام برشلونة

فيس ليفت شبابي.. رام بروماستر بوجه أكثر جمالاً وعيون شرسة في موديل 2023|شاهد

بسبب القيمة المضافة.. محال الفضة تقدم شكوى لفرض ضريبة على المستورد

التموين: تسلمنا 4.5 ملايين طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

شعراوي: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بالفيوم للمحافظة

محدش غلط.. شوبير: أرفض معاقبة جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ