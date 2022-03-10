لتغيبهم عن العمل.. إحالة عاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة عاملين بثلاثة مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وكان الصبروط، كلف محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام، من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بإدارة شباب بنها وطوخ.

وتمت متابعة مركز شباب كفر بطا، وكفر أبو ذكرى، وبقيرة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد.

كما تبين أن مركز شباب بطا مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به.

وخلال المرور على مراكز الشباب بإدارة طوخ وجد مراكز كفر الفقهاء، وكفر النخلة، وكفر العمار، وامياى، والعمار الكبرى، مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

وفي السياق نفسه، تبين أن مركز شباب الصفا مفتوح مع غياب بعض العاملين، أما أجهور الكبرى فمفتوح دون عاملين.

وأوصت اللجنة مراكز الشباب بمداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد، والتأكيد على وجود سجل خاص برؤية للتوضيح فيه حضور الطرفين الأب الأم لتجنب حدوث مشاكل.

وباشرت اللجنة إحدى جلسات التخاطب للصم وذوي القدرات بمركز شباب العمار الكبرى، ووجهت الشكر للمدربين لما يقدمونه من معاملة حسنة للأسر وذويهم.

كما أمر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز وضمان التزام العاملين وتقديم خدمات للنشء والشباب.