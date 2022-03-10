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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع المخفضة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لاحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، والتعامل مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حسم.

كما أمر كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وفي إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

ووجه محافظ سوهاج جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي لمحاولات حجب السلع الأساسية، والمغالاة في الأسعار من خلال المتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية وإحكام الرقابة والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

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وأكد "الفقي" على التوسع أيضا في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر؛ لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وذلك على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى ونجوع المحافظة، ودعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر الإذاعات المحلية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

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