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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان ينصبان على رواد مواقع التواصل بزعم زيادة عدد المتابعين على صفحاتهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات تعدد وقائع النصب على المواطنين  من خلال إنتهاج مُرتكبها  أسلوباً إجرامياً يتمثل فى تدشين العديد من الإعلانات الوهميه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج عن قدرته على توفير صفحات إليكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة يمكن إستخدامها فى أغراض تجاريه لما تتميز به من إرتفاع عدد متابعيها وأعضائها ، وكذا قدرته على زيادة عدد متابعى الصفحات الخاصة بهم والمشاهدات لقنواتهم على موقع "يوتيوب" الأمر الذى يدفع الراغبين فى ذلك إلى التواصل معه وتحويل مبالغ مالية له ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب (14) واقعه .

أسفرت التحريات أن مُرتكبى تلك الوقائع ( شخصين ، مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والقليوبية) وتبين إضطلاعهما بتغيير محل إقامتهما للحيلوله دون ضبطهما ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إستئجارهما شقه سكنيه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على عدد (6) هواتف محمولة وعدد (2) جهاز حاسب آلى محمول (لاب توب) بفحصهم  تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابهما الوقائع المشار إليها .. كما عُثر بإرشادهما على (مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما تلك الوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما هو ما تبقى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك تكنولوجيا النصب تكنولوجيا المعلومات

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