"سفراء الأزهر" يعقد "معسكر الابتكار" بالتعاون مع "إنجاز مصر" بعلوم بنات القاهرة

أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر من خلال مشروع سفراء الأزهر برنامج تدريبيا تحت عنوان " معسكر الابتكار" وذلك بكلية العلوم بنات القاهرة، يشاركن فيها عدد ٤٥٠ طالبة من كليات جامعة الأزهر من مختلف الفرق والأقسام .

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة مها غازي - عميد كلية العلوم بنات القاهرة، بالحضور، وحثت الطالبات على ضرورة الاستفادة من مثل هذه الورش التي تفتح الآفاق نحو التخطيط الجيد للمشاريع وريادة الأعمال، وثمنت الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تدريب وتأهيل الأزهريين ورفع كفاءتهم.

وفي كلمته عبر علي سامي - مدير إدارة المشروعات، عن سعادته باستضافة كلية العلوم لهذه الورشة وحرصها على مشاركة الطالبات في الأنشطة والبرامج التي تقدمها المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، وقدم الشكر لإدارة الكلية على تنظيمها للقاء.

تناولت الورشة، التي قدمتها سحر ناجي - مدربة مؤسسة إنجاز مصر، مفهوم ريادة الأعمال، والفرق بين الابتكار والاختراع، وتعريف رائد الأعمال.

جاء ذلك بحضور أ.د/ مها غازي - عميدة الكلية، أ.د/ سامية الحسيني أبو فرحة - وكيلة الكلية، علي سامي - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، وتسنيم عمار - إدارة المشروعات بالمنظمة، وبالتنسيق مع د/ غالية أسعد، مدرس بقسم الكيمياء - مسؤول مشروع سفراء الأزهر بالكلية

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