"تستحق الأوسكار.. دورها خطف القلوب".. سهير جودة عن تجسيد ماجدة زكي لأم الشهيد

تجسيد ماجدة زكي لدور أم الشهيد خطف القلوب

أشادت الإعلامية سهير جودة، بآداء الفنانة ماجدة زكي خلال المشهد الدرامي "رسالة نور" الذي قدمته خلال احتفالية يوم الشهيد أمس الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سهير جودة، خلال تقديمها لحقلة برنامج "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، ان العرض كان مميزًا والمشهد الذي قامت به الفنانة ماجدة زكي كان مؤثرًا، مضيفة: "الأداء كان راقيًا ورصينًا من فنانة كبيرة استطاعت من خلاله أن تجسد مشاعر الأم المصرية الوطنية، والرئيس السيسي تأثر بالآداء الراقي للفنانة ماجدة زكي خلال الاحتفالية".

وأضافت “جودة”: "تجسيد ماجدة زكي لدور أم الشهيد خطف القلوب وكان دورها رغم أنه لم يتجاوز 4 دقائق يوازي 100 مسلسل، ويستحق الأوسكار"، متابعة: "فعلًا وجعتينا كلنا، وتستحقي كل التقدير والثناء على هذا المشهد الدرامي المميز".

وتابعت الإعلامية سهير جودة، أن القيادة السياسية مهتمة بالرسالة الوطنية التي تقدم للمجتمع المصري من خلال الدراما، مشرة إلى أن تكريم الرئيس السيسي خلال الاحتفاليات الأخيرة لأبطال الأعمال الدرامية الوطنية مثل الممر والاختيار وهجمة مرتدة؛ هو رسالة واضحة بأهمية دور الفن في تعميق وترسيخ الحث الوطني بالمجتمع.

تحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن، وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.