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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالتجديد والتطوير بمستشفى الزهراء الجامعي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر في مستشفى الزهراء الجامعي

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، بالتجديد والتطوير الذي تحقق في مستشفى الزهراء الجامعي. 

ووجه رئيس جامعة الأزهر، خلال افتتاح التجديدات بمستشفى الزهراء الجامعي، الشكر للدكتورة هناء العبيسي، عميد الكلية حاليا، والدكتور هشام فرهود العميد السابق، إضافة إلى توجيه الشكر للدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفي الزهراء الجامعي الحالي. 

وثمن رئيس الجامعة هذه الإنجازات التي تحققت في ظروف صعبة وتحد كبير في ظل "جائحة كورونا".

من جانبه أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بجهود إدارة المستشفى وعميدة الكلية، إضافة إلى جهود الإنتاج الحربي ووزارة التخطيط. 

وأكد أن هذه الجهود كان لها الأثر الكبير فيما نشهده اليوم من تطوير وتجديد شمل مختلف الأقسام وفقا للكود العالمي لتجهيز المستشفيات.

وثمن الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جهود إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، مشيرًا إلى أن ظروف جائحة كورونا أكدت أهمية العلم، ولا سيما علم الطب؛ حيث أظهرت الجائحة أهمية الأطباء، وأنهم أصحاب رسالة إنسانية.

ووجه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، الشكر لإدارة مستشفى الزهراء الجامعي، برئاسة الدكتورة هناء العبيسي، عميدة الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام المستشفى، لافتًا إلى أن الزهراء الجامعي تقدم خدمات جليلة للمترددين عليها من جميع محافظات الجمهورية، شأنها شأن مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، والتي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان وسط إقبال كبير من قاصدي الخدمات الطبية؛ نظرًا لما يتميز به الطبيب الأزهري عن غيره من سائر الأطباء، حيث إنهم درسوا علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب.

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