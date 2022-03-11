محطة أساسية لرحلات الطيور.. تطورات حريق محمية سالوجا وغزال بأسوان

تعرضت محمية سالوجا وغزال بمدينة أسوان لحريق هائل مساء الأربعاء، وقد كانت هناك العديد من القرارات العاجلة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية بالتنسيق مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية مهلة 24 ساعة للجنة المختصة والمكونة من قيادات وزارة البيئة والحماية المدنية والبحث الجنائى لعرض تقرير مفصل عن أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر لرفعه لمجلس الوزراء ووزارة البيئة والنيابة العامة.

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وشدد المحافظ على أهمية تطوير وسائل الإتصال للإبلاغ الفورى، مع رفع كفاءة منظومة الحريق بجزر سالوجا وغزال ومراجعتها مع إدارة الحماية المدنية لسرعة التدخل والتعامل فى أى مواقف طارئة مستقبلياً.

ونستعرض عبر موقع " صدى البلد " أبرز المعلومات عن المحمية والحريق :

تعد محمية سالوجا وغزال ضمن المزارات السياحية الهامة ، ومقصد لسياحة مراقبة الطيور، ومحطة أساسية لرحلات الطيور في الصيف والشتاء.

والمحمية غير قابلة لإقامة أي مشروعات استثمارية في المستقبل بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1986.

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذي تعرضت له محمية سالوجا وغزال والتي تقع في قلب النيل بجزر الشلال الأول على بعد ٣ كم شمال خزان أسوان القديم.

وقد أعطى المحافظ توجيهاته للجهات المعنية وخاصة إدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل والتي قامت بدفع لنشات نهرية محملة بماكينات أطفاء نقالي، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة للإسراع في أعمال الإطفاء.

وفي نفس السياق قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء العاملين بإدارة المحميات الطبيعية والذين شاركوا في مجابهة أتساع نطاق الحريق إلى باقي جزر المحمية الطبيعية التي تقع على مساحة ٥٥ فدان، وقد أحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والاضرار .

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