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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بصحارى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات بجامعة أسوان

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعى بصحارى اليوم الخميس، وكان فى إستقباله المهندس أحمد سالم مدير المركز.

وتفقد رئيس جامعة أسوان الأنشطة المختلفة التى تتم داخل المركز والتقى بمجموعة من الدارسين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة أسوان من المستفيدين بالدورات التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، والتقى الدكتور أيمن عثمان بقيادات مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان من الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقدمة لخدمات المركز.

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وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على مواكبة التطور التكنولوجى فى خلق فرص العمل والقدرة على المنافسة بين خريجى الجامعات، وذلك من حيث وضع مناهج تعليمية للتكنولوجيا الحديثة التى تعمل على صقل قدرات الخريجين وتنمية مهاراتهم فى مجال التحول الرقمى والعمل على زيادة التنسيق من أجل رفع كفاءة خريجى الجامعات من أبناء أسوان فى التخصصات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وشهد رئيس جامعة أسوان فعاليات ندوة "قطار الصعيد للتكنولوجيا" والتى ينظمها المعهد القومى للإتصالات حيث أستمع لشرح عن أنشطة المعهد، وكذا الخدمات والمنح التى يوفرها المعهد لطلاب جامعة أسوان وخريجيها، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس.

وقام المشاركون من الشركات بالندوة بالشرح عن أهم التخصصات المطلوبة فى سوق العمل وكيفية تأهيل الطلاب للعمل فى المجالات التكنولوجية المختلفة.

ومن المعروف أن مركز إبداع مصر الرقمية هو مؤسسة تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم ثلاث جهات تتكامل فيما بينها لتقديم خدماتها للشباب المصرى، وقدم المعهد القومى للاتصالات درع تكريم للدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان تقديرا لدوره البارز فى دعم مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف أنشطة المركز التى ينظمها خدمة لأبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وكانت قد أعربت قيادات وأهالى نصر النوبة عن شكرهم وإمتنانهم للرئيس السيسي على تنفيذ حزمة هذه المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز مما سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة. 

وعقب إستماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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