عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: رحيل مصطفى فتحي وإصابة طارق حامد سبب تراجع نتائج الزمالك

كارتيرون
كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والحالي للاتفاق السعودي، عن سبب تراجع نتائج الفارس الأبيض معه في الفترة الأخيرة، كما أفصح عن اسم لاعب من الدوري المصري قد يود فريقه الجديد التعاقد معه الموسم المقبل.

وقال كارتيرون في حوار مع جريدة البيان الإماراتية: "التجربة مع الزمالك كانت جيدة جداً، من الرائع أن تكون بطلاً للدوري المصري، وحزين لعدم استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وعدم خوض بطولة السوبر المحلي، لأنها كانت فرصة لإضافة المزيد من البطولات".

وعن أسباب تراجع نتائج الزمالك خلال الآونة الأخيرة قال "رحيل مصطفى فتحي أفضل لاعبي الزمالك أثر على الفريق، إضافة إلى إصابة طارق حامد، وهو ما جعل الأمور أصعب، معظم اللاعبين الدوليين عادوا من صفوف المنتخب مرهقين بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أن لاعبي الفريق فقدوا الثقة ما تسبب في تراجع النتائج، إضافة إلى معاناة الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الخاصة بالمنع من القيد، كنت أتمنى تدعيم الفريق بلاعبين مميزين مثل عمر كمال عبد الواحد ولكن لم يتمكن النادي من قيده".

وأوضح "من الممكن أن أعود إلى مصر للتدريب مرة أخرى. مصر بلدي الثاني، بالطبع من الممكن أن أعود مجدداً للعمل في مصر، سواء لتدريب أي فريق أو المنتخب المصري".

وكشف "لم أطلب ضم رمضان صبحي، خاصة أن الزمالك كان لديه الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، ولكن كنت أرغب بالفعل في ضم عبد الله السعيد في بداية الموسم الحالي، لأنني أحب طريقة لعبه".

وأردف "علاقتي مع رئيس الزمالك الحالي كانت جيدة، تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا سوياً، وأمير مرتضى كان يدعمني باستمرار، وكنا نبذل قصارى جهدنا في الفترة الماضية، ولكن النتائج لم تكن جيدة".

وشرح "اختيار فيريرا موفق جداً، فيريرا مدرب رائع ولديه الكثير من الخبرات، وأثق في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، وأتمنى له وللاعبين التوفيق مع الزمالك وأن تتحسن النتائج في الفترة المقبلة".

أبوجبل

وأكمل أن "قرار الرحيل أو البقاء يرجع لأبو جبل، الزمالك فريق كبير واستمراره معه سيضمن له المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة، والنصر فريق كبير بالدوري السعودي وسيضيف له خبرات جديدة، علينا ننتظر لمعرفة قرار الحارس".

وأكد "لم أتفق مع مسؤولي الاتفاق أثناء تدريبي للزمالك، الاتفاق تفاوض معي بعد رحيلي عن الزمالك بيومين، والأمور انتهت بشكل سريع، رئيس نادي الاتفاق شخصية محترمة جداً، ولم يتواصل معي قبل رحيلي عن تدريب الزمالك. تلقيت عروضاً أخرى، واحتراماً لنادي الاتفاق لن أتحدث عن أسماء الأندية والمنتخبات التي فاوضتني".

وأوضح "الاتفاق ليس في مستوى جيد، الفريق فاز في مباراة واحدة فقط خلال آخر 8 مباريات خاضها، لدينا الكثير من العمل لنقوم به في الفترة المقبلة، ولدينا القدرة على البقاء في الدوري".

وكشف "هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، خاصة بعدما أصبح الدوري يمتلك أكثر من فريق قوي بخلاف الزمالك والأهلي أمثال بيراميدز وفيوتشر وفاركو، نعم أفكر في أكثر من لاعب لضمهم إلى صفوف الاتفاق، وأعتقد أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، قد يكون في حسابات الاتفاق الموسم المقبل، رئيس النادي يرغب في ضمه لأنه لاعب تكتيكي".

وعن سبب عدم تدريبه في أوروبا قال :"سبق أن تلقيت عروضاً للتدريب في أوروبا ولكنها كانت قليلة، لم أكن مهتماً بخوض هذا التحدي، من الممكن أن تحقق نجاحات خارج أوروبا مثلما فعلت في الدوريات العربية والإفريقية، لذلك لا أرغب في التدريب بالقارة الأوروبية خلال المرحلة الحالية".

الدوري المصري رمضان صبحي عبد الله السعيد طارق حامد نادي الزمالك باتريس كارتيرون sports and fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. إعلان مقلق من وكالة الطاقة الذرية بخصوص محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

كارتيرون: رحيل مصطفى فتحي وإصابة طارق حامد سبب تراجع نتائج الزمالك

الولايات المتحدة: رفضنا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمنع حرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ