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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار بمدينة خاركيف الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الخميس، سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة خاركيف الأوكرانية.

فيما قال وزير الداخلية الأوكراني، إنه تم إجلاء 400 ألف شخص معظمهم من مناطق قتال نشطة.

فيما نفت السلطات الروسية مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطة الطاقة الفرعية في محطة "تشيرنوبل" للطاقة بأوكرانيا.

واتهم نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنفيتسكي، القوات الأوكرانية التي كانت على بعد عشرات الكيلومترات، بتفجير خط الكهرباء الواصل بين المحطة الفرعية ومحطة "تشرنوبل" . حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم).

وشدد على أن مزاعم قصف القوات الروسية لمحطات الطاقة الفرعية في محطة تشيرنوبل عارية تماما من الصحة. 

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