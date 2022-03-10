مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الازمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح التقرير أنه هناك زيادة في أسعار الوقود في أمريكا بما يشير إلى تواجد أزمة اقتصادية عالمية على وشك الحدوث، بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية .



وقال مواطن أمريكي :" نشهد ارتفاع كبير في أسعار الوقود في أمريكا، وارتفاع أسعار الوقود يشكل مشكلة كبيرة ".



وأضاف أمريكي آخر في التقرير :" ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية أمر سخيف، فالإدارة الأمريكية تهتم بالمناخ وقضايا مختلفة ويظنون انها أهم من متابعة ارتفاع اسعار الوقود هنا ".