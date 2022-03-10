عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

أمريكا
أمريكا

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن ارتفاع  أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الازمة الأوكرانية الروسية.

 

وأوضح التقرير أنه هناك زيادة في أسعار الوقود في أمريكا بما يشير إلى تواجد أزمة اقتصادية عالمية على وشك الحدوث، بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية .


وقال مواطن أمريكي :" نشهد ارتفاع كبير في أسعار الوقود في أمريكا، وارتفاع أسعار الوقود يشكل مشكلة كبيرة ".


وأضاف أمريكي  آخر في التقرير :"  ما  تقوم به الإدارة  الأمريكية الحالية أمر سخيف، فالإدارة الأمريكية تهتم بالمناخ وقضايا مختلفة ويظنون انها أهم من متابعة ارتفاع اسعار الوقود هنا ".

الوقود أمريكا اسعار أسعار الوقود اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

يعاني مرض نفسي.. شاب يقتل شقيقه بـ سكين في الجيزة

الأمر مقلق.. الطاقة الذرية: اتصالنا مع محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين في تراجع

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ