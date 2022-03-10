عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

الحكم الشرعي في
الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان

الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه .. دار الإفتاء تجيب

كيف أجعل دعائي أرجى للقبول ؟.. دار الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء ، في فتوى لها، إن البخَّاخة التي يستخدمها مريض الربو مفسدةٌ للصوم؛ لأن بها سائلًا على هيئة رذاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان المريض لا يستغني عنها في نهار الصوم فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌّ فعليه فديةٌ إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره.

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "بخاخة الرَّبو" آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّعٍ قصبِيٍّ تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَيعي.

 

وأضاف "العجمي" فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، ( ما حكم أخذ بخاخ التنفس أثناء الصيام ؟)، أن استعمال كلٍّ من بخاخة الرَّبو أو بخاخة الأنف يفسد الصوم؛ لأن في استعمالهما إيصال للسائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جرم مؤثِّرٌ، وللمريض الذي لا يستغني عنها في أثناء الصوم أن يفطر، بل يجب عليه الفطر إن كان الصوم يضرُّ به، ويقضي بعد ذلك إن كان مرضه طارئًا ويُرجى برؤه، فإن كان مستمرًّا؛ كالأمراض المزمنة وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس عليه قضاءٌ ما دام العذرُ باقيًا، وإنما عليه أن يطعم مسكينًا عن كُلّ يوم يفطر فيه وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، فإن كان فقيرًا حال وجوب الفدية عليه فلا شيء عليه وإن تيسرت حاله بعد ذلك.

وأشار الى أن بخاخ التنفس أثناء الصيام إن كان مجرد هواء فلا يفطر أما إذا كان رذاذ فيه سائل كما هو معتاد فيفطر الصائم ويبطل الصوم به ولا يصح وعليه القضاء.

استعمال البخ اخة في نهار رمضان دار الإفتاء بخاخة الر بو دار الإفتاء المصرية أثناء الصوم الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

يوميا..روسيا تلتزم بوقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية في 5 مدن أوكرانية

خبير مائي: تعويض سنتيمتر واحد من الأراضي الزراعية الخصبة يتطلب ألف عام

خبيرة أسرية: يجب على المرأة ألا تحمل زوجها أعباء فوق طاقته.. فيديو

بدقة لا مثيل لها..الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية

البنتاجون: روسيا أطلقت 775 صاروخا منذ بداية الحرب الأوكرانية

مصطفى فتحي يصنع هدفا.. التعاون يتعادل إيجابيًا 2-2 في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ