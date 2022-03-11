رمضان 2022.. طارق لطفى يروج لمسلسل جزيرة غمام



روّج الفنان طارق لطفى لمسلسله الجديد "جزيرة غمام"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته مى عز الدين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".



وتصدر الفنان طارق لطفى البوستر الرسمى للمسلسل وعلق علي الأفيش الخاص بالعمل قائلا: "‏جزيرة غمام رمضان 2022".



تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.



جزيرة غمام بطولة جزيرة غمام مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

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