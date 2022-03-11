محمد عدوية يستقبل أولاده بالأحضان وأغاني عمرو دياب ومحمد منير

استقبل المطرب محمد عدوية، أولاده علي الهواء بالاحضان، وغني لهم لعمرو دياب ومحمد منير.



وحل المطرب محمد عدوية، ضيفًا في حلقة مميزة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر شاشة قناة "CBC".



وقدم محمد عدوية مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة وأغاني والده المطرب أحمد عدوية والتي تفاعل معها الجمهور ومنها أغنية "تقدر"،"طريق اسكندرية".



وتحدث "محمد عدوية "عن أغاني الإعلانات التي شارك فيها والتي كانت السبب في وجود شعبية كبيرة له من خلالها، قائلًا:"أغاني الإعلانات مهمة جدا وانا بحبها.. انا كنت بروح بالعياط مع والدي أحمد عدوية الشغل لأن وقتها كان عندي مدرسة بس كنت بروح إحيانًا اتفرج عليه ولم أشارك معه ".

وتابع محمد عدوية: "كنت منبهر بإن ده أبويا وان الناس كانت بتصرخ أول ما تشوفه على المسرح كنت منبهر وقتها أوي فعلا ".

وأضاف:" أغنية تقدر، نحجت جدا.. ومحمود العسيلي شاطر وجميل جدا وبيحبني والأغنية نجحت بفضل الله".