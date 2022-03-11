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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة سنتامين: قانون التعدين الجديد في مصر جعلها وجهة عالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة "سنتامين" المدرجة في المملكة المتحدة والتي تشغل منجم السكري للذهب، إن قانون التعدين في مصر جعلها وجهة مرغوبة في مجال التعدين على المستوى العالمي.

وأضاف خلال مقابلة مصورة مع موقع "كيتكو نيوز" المتخصص في أخبار الذهب: "خلال العام الماضي اتخذنا نهجًا أساسيًا فيما يتعلق بأصول منجم السكري وتفاجئنا من معدل إنتاج الذهب في المنجم، فيما بلغ  الإنتاج 107549 أوقية خلال الأشهر الـ3 المنتهية في 31 ديسمبر الماضي".

وأشار هورجان إلى أن المنجم يتميز بجودة عالية وعمر طويل، قائلاً: "العام المنصرم تميز تسليم قوي مقابل خططنا المعلنة واستكمال دراسة تقدير عمر أصول منجم السكري".

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وأوضح أن الشركة تهدف خلال السنوات الـ12 المقبلة لتنفيذ خطتها الشاملة بإنتاج 500 ألف أوقية من المعدن على مدار سنوي.

وتسعى مصر لإدخال مناجم جديدة للتنقيب عن الذهب، إذ أطلقت مزايدة في عام 2020 عالمية، فازت فيها 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا قد أعلن، يناير الماضي خلال مشاركته في قمة مستقبل المعادن التي انعقدت في العاصمة الرياض عزم بلاده تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، تعظيمًا للقيمة المضافة من موارد الذهب، وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.

 

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