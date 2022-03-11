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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعام الثاني .. غياب الأمير ويليام عن حفل توزيع جوائز البافتا

الأمير ويليام وزوجته
الأمير ويليام وزوجته

يغيب الأمير ويليام عن حضور حفل توزيع جوائز البافتا، المقرر إقامته بقاعة رويال الملكية، يوم الأحد المقبل، للعام الثاني على التوالي بحسب موقع فاريتي. 

يقام حفل توزيع جوائز البافتا في قاعة رويال الملكية التي تقع بالقرب من قصر الأمير، إلا أنها سيغيب عن حضور الحدث شخصيا، لكنه سيبقي كلمة عبر الفيديو مسجلة مسبقا. 

وقال متحدث باسم البافتا في تصريح لفاريتي، بأن الأمير ويليام لن يتمكن من حضور الحفل بسبب مهامه وضيق الوقت، لكنه سيشارك برسالة فيديو مسجلة. 

من المقرر أن يحضر حفل توزيع جوائز البافتا العديد من نجوم هوليوود المرشحين ضمن قوائم هذا العام، ومن بينهم ليدي جاجا، بيندكت كمبرباتش، لاشان لينش وغيرهم. 

تستعد الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، المسئولة عن توزيع جوائز البافتا لإقامة حفلها السنوي ليلة الأحد المقبل، في لندن، في نفس الوقت الذي يقام فيه حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد. 

ولن يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من موعد إقامته في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

سيعود المشاهير للظهور على السجادة الحمراء احتفاءً بترشيحهم لنيل جوائز البافتا، والتواجد في هذا الحدث السنوي لإلقاء خطابات الفوز.

ويستضيف حفل توزيع جوائز البافتا الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون، التي تواجه تحديا كبيرا بسبب شائعات حول افتقادها للحس الكوميدي منذ خسارة وزنها وتغيير شكلها خلال الفترة الماضية. 

وقد يغيب عدد من النجوم والمرشحين عن حفل توزيع جوائز البافتا بسبب تداعيات جائحة كورونا، رغم تخفيف القيود على السفر. 

ترشيحات البافتا

 

وتصدر فيلم Dune قائمة الترشيحات بـ 11 ترشيحا، وجاء فى المرتبة الثانية فيلم The power of the dog بـ 8 ترشيحات.

 

وكان من المتوقع تصدر فيلم No time to die آخر فيلم فى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة قائمة الترشيحات ولكنه حصل على 5 ترشيحات فقط إلى جانب فيلم West Side Story.

تضم قائمة البافتا لأفضل 5 مواهب صاعدة هذا العام، مواهب استثنائية قدمت أعمالا مميزة في السينما خلال العام الماضي بحسب موقع فاريتي. 

رشح لجائزة البافتا هذا العام 5 فنانين وهم أريانا ديبوز، هاريس ديكنسون، لاشانا لينش، ميليسنت سيموندز، وكودي سميت. 

البافتا الأمير ويليام حفل توزيع جوائز البافتا قاعة رويال الملكية Arts Entertainment

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