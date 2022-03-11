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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ساعات قليلة ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة المقبلة أمام صن دوانز بمثابة نهائي مبكر نظراً لرغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز عقب الهزيمة التي تلقائها باستاد القاهرة بهدف نظيف.

ويخوض لاعبو الأهلي المباراة أمام صن دوانز بروح معنوية مرتفعه عقب تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

تنطلق مساء السبت المقبل مباراة الأهلي وصن داونز بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا  بجنوب افريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز 

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا

وصول بعثة الأهلي إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. واستقبل السفير البعثة واطمئأن على كافة الأمور والترتيبات الخاصة باللقاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- صن داونز : 7 نقاط

3- الأهلي : 4 نقاط

3- المريخ : 4 نقاط

4- الهلال : نقطة

تقسيمة قوية للأهلي قبل مواجهة صن داونز

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية خلال المران الذي أقيم على ملعب كايزر تشيفز بجوهانسبرج استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي. 
وأجرى موسيماني التقسيمة على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

 محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

 

 

 

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