حملات أمنية مكبرة لضبط محتكرى السلع الغذائية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (45) قضية مختلفة أبرزها ضبط (7600 زجاجة زيت وبرطمان وأكياس سمنة ومكرونة بإجمالى وزن 4٫398 طن) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة شربين).

و ضبط (1٫800 طن سكر حر) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائة "سكر" كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس).

كما تم ضبط (5 طن ملح طعام) مجهول المصدر وغيرصالح للإستهلاك الآدمى وغير مصحوب بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة شربين) و ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بالتصرف فى (1٫200 طن دقيق بلدى مدعم من حصة أحد المخابز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.