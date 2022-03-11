زيادة بمعدل 7 جنيهات.. ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية واللحوم I فيديو

شهدت الأسواق مؤخرا موجة من الغلاء وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية، واللحوم والدواجن وغيرها من المنتجات الأساسية، ويرجع التجار السبب في ذلك لأزمات مع الدول التي تشهد صراعات وحروب، بالاضافة الي اقبال موسم شهر رمضان المبارك.

وفي جولة من داخل أسواق الدقي المحلية للسلع الغذائية، أشار محمد خليل، جزار بمحل يختص ببيع اللحوم المستوردة، أن الزيادة في الأسعار تتخطى المتوقع لتقفز عشرة جنيهات دفعة واحدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على حركة البيع والشراء.

وتابع أن كيلو اللحم البرازيلي وصل الي 90 جنية بدلا من 75 جنيه، والكبدة المجمدة وصل سعرها الي 70 جنيه للكيلو بدلا من 55 جنيه، وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد الأسعار مع اقبال شهر رمضان أكثر مما هي عليه.

وأكد ممدوح خليل، تاجر بمحل بيع السلع الاستهلاكية، أن الأسعار تزايدت بمعدل كبير خاصة الزيت والسمن والأرز والمكرونة، مشيرا أن السبب يعود الي أزمة القمح المستورد من الدول التي تعيش حروب مؤخرا، وتتراوح الزيادة بمعدل 3 الي 7 جنيهات للكيلو.

وقال أن سعر كيلو السمن يصل الي 36 جنيه، ولتر الزيت يصل الي 28 جنيه، وكيلو السكر يصل الي 11 جنيه، وكيلو الأرز يصل الي 12 جنيه للكيلو، وكيلو المكرونة يصل الي 15 جنية.

من جانب اخر، أوضح عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% في أسعار 14 سلعة استراتيجية في المجمعات الاستهلاكية.

وأكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط كميات مخزنة من القمح والأرز في عدد من المحافظات، من قبل الجهات الرقابية، وسيتم احالة المسئولين عنها للنائب العام وتغريمهم، لافتا إلى أن الأسعار ستعود للطبيعي قبل شهر رمضان.

وأردف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه خلال ايام ستعود الأسعار لطبيعتها قبل شهر رمضان.