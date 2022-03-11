السعودية..تنويه من «الموارد البشرية» بشأن كيفية معرفة نتيجة الأهلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعوديه الطريقة التي يمكن للمُتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور من خلالها الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة على حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيه: «إنها قدمت على الضمان الاجتماعي المطور وما أدري إذا كان تقديمي صح لأنه ظهر لي كذا شي كلهم قدمت عليهم».



وبيّنت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال أيقونة "برامج الدعم الخاصة"، ثم اختيار برنامج "الضمان الاجتماعي.