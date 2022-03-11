بدلات وعلاوة سنوية لشاغلي وظائف المعلمين.. تفاصيل

انطلاقا من التوسع في الدعم المالي للمعلم، ودعم الحالة المادية لهم، حدد قانون التعليم وتعديلاته الجديدة ضوابط وآليات ترقية المعلمين، وكذلك شروط للحصول على العلاوة السنوية وبدل معلم لشاغلي وظائف المعلمين، المقررة بالقانون الجديد.

نصت المادة 89 من القانون على أن: "يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسى، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي، عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.

ويتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:



1 - معلم مساعد.

2 - معلم.

3 - معلم أول.

4 - معلم أول ( أ ).

5 - معلم خبير.

6 - كبير معلمين.

شروط شغل وظائف المعلمين

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.

ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب.