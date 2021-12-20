تعيين مدير مدرسة براتب شهري 50 ألف جنيه.. ووزير التعليم يكشف السبب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني على منشور متداول على الفيس بوك بخصوص تعيين معلم بمقابل راتب 50 ألف جنيه شهريا للعمل مديرا لإحدى المدارس الدولية.

وقال شوقي عبر صفحته على فيس بوك : "لا يكاد يمر يوم بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والاساليب وآخرها هذا البوست المرفق لاحد المحامين ينشر اوراقا مسربة وهو يعلم تماما ان هذا يخالف القانون لان جميع مدارس الاخوان والمسماة حاليا "مدارس ٣٠ يونيو" يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلا".

وتابع : "ولمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيه هى "مدارس خاصة ودولية بمصروفات" شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدوليه المنافسه لها في مصر بينما "تخضع مدارس ٣٠ يونيو في اشرافها ماليا للجنه التحفظ بوزاره العدل" و فنيا لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدوليه المنافسه".

واستكمل الوزير : “وحرصا علي الكفاءات الموجودة بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسة تعرض رواتبًا علي المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف ،أن مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات اعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من ايرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق وهذا "تحت اشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية" المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس".

واختتم قائلا:" ولمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسوف ينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا" .