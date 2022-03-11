واقعة نادرة.. ولادة حمل صغير بـ 5 أرجل تثير الدهشة.. فيديو

في واقعة نادرة من نوعها، ولد حمل صغير بـ 5 أرجل في مزرعة بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا مؤخراً.

وقالت مالكة الحمل، هيذر هوغارتي، إنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة أرجل.



وعن الحالة الصحية للحمل أوضحت هوجارتي: "الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض" وفق وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضافت هوغارتي: "شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، لكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة".



وأشارت: "تسجل حالة واحدة بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان".

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