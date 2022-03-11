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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. كواليس جلسة بنزيما مع مبابي

بنزيما ومبابي
بنزيما ومبابي

كشف تقرير صحفي، كواليس جلسة النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد، مع مواطنه كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في قلب تأخره أمام باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف بفضل هاتريك بنزيما، ليتأهل الملكي إلى الدور ربع النهائي بعد التفوق  على العملاق الباريسي 3-2  بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كريم بنزيما عقد جلسة مع كيليان مبابي لمدة 15 دقيقة  بحضور والدة الأخير، عقب مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في مكان خاص ملحق بغرفة خلع الملابس داخل ملعب سانتيجو برنانبيو.

وأوضحت الصحيفة، أن بنزيما حاول تهدئة مبابي بعدما ظهر عليه الإحباط الشديد، عقب ريمونتادا ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي كان منتبها بشدة لكلمات كريم بنزيما، حيث تحدث الأخير مع “كيليان" عن ريال مدريد وكيف يعمل.

وأشارت الصحيفة، أن كيليان مبابي تحقق بالفعل من أن فريق ريال مدريد فريق مختلف، وأن موطنه الأصلي في دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع كليليان مبابي بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

 ليفاندوفسكي وبنزيما يتصدران تشكيلة الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

في سياق آخر، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيل المثالي للأسبوع الحالي في منافسات إياب دور الـ16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة المثالية، تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ، وكريم بنزيما هداف ريال مدريد، بينما غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وجاءت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى : أنطونيو آدان

حراسة المرمى : أوليكساندر زينشينكو ( مانشستر سيتي) - إيميريك لابورت ( مانشستر سيتي) - سكرينار ( إنتر ميلان) - باستوني (إنتر ميلان)  نيكلاس زوله ( بايرن ميونخ)

خط الوسط : سيرج جنابيري ( بايرن ميونخ) - ليروي ساني ( بايرن ميونخ).

الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - توماس مولر ( بايرن ميونخ) - كريم بنزيما (ريال مدريد)

 

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