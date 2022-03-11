القرش: الدولة تضخ استثمارات ضخمة لتطوير القطاع الزراعي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تضخ استثمارات كبيرة جدا في تطوير القطاع الزراعي؛ إذ يمثل 15% من الدخل القومي و25% من القوى العاملة وجزء كبير جدا من الصادرات السلعية المصرية بنحو الخُمس.



وأضاف القرش في مداخلة عبر تطبيق zoom على القناة الأولى، أن الزراعة قطاع مؤثر بدرجة كبيرة اجتماعيا، إذ أن نصف الشعب المصري يتأثر بقطاع الزراعة، وحرصت مصر على تطوير المجتمعات الريفية وأنفقت 700 مليار جنيه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع ملف التعدي من حيث وجود المبنى المخالف على الأرض، لكنها تتعامل معه بمجرد وجود معدات ستستخدم في التعدي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعي له أثر بيئي مهم للغاية، إذ أن كل معدلات التنمية المستدامة تتحدث عن أهميته، وبالتالي فإن كل مقدرات الدولة المصرية تتأثر بقطاع الزراعة بشكل أو بآخر.

وأردف محمد القرش، أن الدولة لن تسمح بالاعتداء على اي رقعة أرض وحصول المعتدي على خدمات من الدولة، لأن الاعتداء على الأراضي الزراعية يمثل اعتداءً على كل مقومات التنمية داخل الدولة المصرية.

