حوار جانبي بين الرئيس السيسي ومفتي الديار قبل صلاة الجمعة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قبل دخوله مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة.

عرضت قناة دي إم سي، بث مباشر لـ شعار صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موضوع خطبة الجمعة



تجتمع كلمة أئمة وزارة الأوقاف، ظهر اليوم الجمعة، حول موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة الثانية من شهر شعبان الموافقة الـ 8 من شعبان 1443هـ الـ 11 مارس 2022م تحت عنوان : " منزلة الشهداء عند ربهم ".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

منزلة الشهداء عند ربهم



تنقل شاشة القناة الأولى وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة الموافق 8 من شهر شعبان 1443هجرية - 11 مارس 2022 م، من رحاب مسجد المشير طنطاوي، التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بالقارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئاً للجمعة، يعقبها موضوع الخطبة الموحدة "منزلة الشهداء عند ربهم" والتي يؤديها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ينبغي على المُسلم أن يحرص على صلاة الجمعة، ولا يفوتها عمدًا وبغير عذر.

وأوضح « جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات عمدًا، وبغير عذر، يطبع الله على قلبه، مستدلًا بما جاء في سُنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

وأضاف أن الإمام مالك قال من ترك صلاة الجمعة 3 مرات بدون عذر ترد شهادته أي لا تقبل، وهذا دليل على ان هذا الشخص بدأ يرتكب معاصي وسيئات عظيمة، منوهًا بأن ترك الجمعة ليس سببًا لخروج الإنسان من الملة، فالعبد لا يخرج من الملة بهذه السهولة، ولكن يجب أن يراجع نفسه ويستغفر الله ويقلع عن المعاصي والذنوب التي جعلته يفعل ذلك .

وتابع: أما إذا غلبه النوم وفاتته صلاة الجمعة فلا إثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق، ولكن إذا كن هذا نظام حياة أن ينام مع آذان الفجر ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم لأنه لن يصلى الجمعة نهائيا بحجة انه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعًا.