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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل أيام من شهر رمضان..

الداخلية تضبط 1400 قضية احتكار ورفع أسعار السلع بالأسواق

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1385 قضية تموينية متنوعة.

تضمنت القضايا المضبوطة 18قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 474٫359 طن ، (105) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر - 52 قطعة – 250 إسطوانة) ، (5) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن).. بإجمالى مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة) .

كان أبرز تلك القضايا ضبط (189 طن "دقيق أبيض – نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب) بمحافظة المنوفية وضبط (125 طن "مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط (117 طن دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب) بمحافظة المنوفية وضبط (57 طن "نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الحبوب) بمحافظة المنوفية وضبط (55٫84 طن "دقيق – سكر حر – زيت طعام – زبدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الحملات من ضبط (41٫46 طن "مكرونة – زيت – مسلى – خل طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية) بمحافظة الشرقية وضبط (19,135 طن زيت طعام – أرز بسمتى – مسلى – سكر حر – دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (3,9 طن لحوم بلدية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالكى "3" محل جزارة) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (1,25 طن "جوز هند – زبيب – فسدق – لوز") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط ("625 لتر زيوت سيارات – 52 فلتر" مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة قطع غيار وزيوت السيارات) بمحافظة الجيزة وضبط (200 إسطوانة بوتجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (مالك مستودع إسطوانات بوتجاز) بمحافظة سوهاج.

وضبط (88٫5 طن سلع غذائية "دقيق أبيض – مسلى – زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (71,37 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – مسلى – مكرونة") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة وضبط (54,9 طن "أرز أبيض – أرز شعير") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الحملات فى ضبط (35,28 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (23,4 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وضبط (12,775 طن سكر حر) معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (16,25 طن "أرز أبيض – مكرونة – عدس") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (5 طن سكر حر) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (7 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض) معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (93 طن مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح") بدون مستندات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة المنيا لقيامه بالتزوير فى عدد 5 محررات رسمية وتسهيل الإستيلاء على مبلغ مالى من أموال الدعم وضبط أحد الأشخاص حال سيره بالسيارة قيادته بمحافظة القليوبية لإستيلائه على (8,600 طن دقيق بلدى – ردة ناعمة) قام المذكور بتجميعها من أحد المطاحن بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (25,24 طن "نخالة ناعمة") بدون مستندات مجهولة المصدر لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

كما تم ضبط (4.83طن "أرز أبيض – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر لبيعها بأزيد من السعر المتداول – 4000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (8 طن "أعلاف حيوانية") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصحلاية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. داخل (محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية.
 

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