جهود الدولة نحو الأمن المائي.. محاضرة بثقافة الفيوم

نظمت قصور الثقافة بمحافظة الفيوم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن المائي" حاضرها الباحث التنموي رمضان الليموني وتحدث عن ما تقوم به الدولة المصرية من جهد واضح وملموس نحو تحقيق الأمن المائي للشعب المصري وان يد التعاون والسلام ممدودة لأبعد الحدود وعلى الدوام لأشقائنا الأفارقة فنحن منهم وهم منا وهم الأبقى لنا ونحن الأبقى لهم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية وعمل أشكال مختلفة من الفوم الملون للمدربة مروه السيد هناك العديد من الأشكال المتميزة مثل ورقة شجرة.

نظم بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "دور الاسرة في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الاعلام" للدكتور هادي حسان وتحدث فيها عن ان بث روح المواطنة والانتماء في الأبناء لينشئوا صالحين في مجتمعهم هي من مقومات الأسرة الصالحة، وأن دور الأسرة لا بد وأن يتكامل مع دور المدرسة والجامعة؛ من خلال التربية الصالحة، وغرس القيم والفضائل التي تعتبر الدرع الواقي لمواجهة أي تهديدات للأمن الاجتماعي الأسري

واستقبل قصر ثقافة الفيوم طلبة وطالبات الفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية ضمن برنامج الزيارات الميدانية، تضمن محاضرة تنمية بشرية بعنوان "علاقة الإنسان بنفسه هي أصل علاقته بالآخرين" حاضرها محمد محمود تحدث فيها عن عدة محاور ومفاهيم وتساؤلات منها كيف تعرف فكرة المقارنة، مقارنة فرد بآخر، مقارنة نفسك بنفسك، كما شارك نادي ادب القصر في أمسية شعرية رائعة بالاشتراك مع أدباء نادي أدب قصر ثقافة الجيزة وذلك في إطار الرؤية الجديدة من خلال تبادل الزيارات بين الأندية بالمحافظات المختلفة تبادل فيها الشعراء بإلقاء قصائدهم الشعرية الفصحى والعامية وقصيدة النثر وذلك بحضور الأديب والروائي حمدي أبو جليل ومجموعة كبيرة من ادباء الفيوم والجيزة.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية وبالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم محاضرة بعنوان "طرق مكافحة مرض الإيدز" حاضرها عادل شحاته مساعد مدير مركز مكافحة الإيدز، تطرق الي عدة محاور هامة منها تصحيح المعلومات حول طرق العدوي بهذا المرض ومدي أهمية التصدي لانتشار هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه، بينما قدمت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية في ظل تحديات العصر" حاضرتها سماح محمد تحدثت عن التربية الإيجابية في ظل التقدم التكنولوچي والتقنية الحديثة فالتربية الإيجابية بمختلف مسمياتها هي كيفية تعامل الوالدين مع أبنائهم وهي وظيفة لا تحتاج لشهادة بل عمل يحتاج الي ان تكون علي معرفة بعلم النفس وعلم الاجتماع واحترام مشاعر الأبناء أمام الآخرين





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