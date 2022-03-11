عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود الدولة نحو الأمن المائي.. محاضرة بثقافة الفيوم

بعض أنشسطة ثقافة
بعض أنشسطة ثقافة الفيوم

نظمت قصور الثقافة بمحافظة الفيوم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن المائي" حاضرها الباحث التنموي رمضان الليموني وتحدث عن ما تقوم به الدولة المصرية من جهد واضح وملموس نحو تحقيق الأمن المائي للشعب المصري وان يد التعاون والسلام ممدودة لأبعد الحدود وعلى الدوام لأشقائنا الأفارقة فنحن منهم وهم منا وهم الأبقى لنا ونحن الأبقى لهم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية وعمل أشكال مختلفة من الفوم الملون للمدربة مروه السيد هناك العديد من الأشكال المتميزة مثل ورقة شجرة.

 

نظم بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "دور الاسرة في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الاعلام" للدكتور هادي حسان وتحدث فيها عن ان بث روح المواطنة والانتماء في الأبناء لينشئوا صالحين في مجتمعهم هي من مقومات الأسرة الصالحة، وأن دور الأسرة لا بد وأن يتكامل مع دور المدرسة والجامعة؛ من خلال التربية الصالحة، وغرس القيم والفضائل التي تعتبر الدرع الواقي لمواجهة أي تهديدات للأمن الاجتماعي الأسري

 

واستقبل قصر ثقافة الفيوم طلبة وطالبات الفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية ضمن برنامج الزيارات الميدانية، تضمن محاضرة تنمية بشرية بعنوان "علاقة الإنسان بنفسه هي أصل علاقته بالآخرين" حاضرها محمد محمود تحدث فيها عن عدة محاور ومفاهيم وتساؤلات منها كيف تعرف فكرة المقارنة، مقارنة فرد بآخر، مقارنة نفسك بنفسك، كما شارك نادي ادب القصر في أمسية شعرية رائعة بالاشتراك مع أدباء نادي أدب قصر ثقافة الجيزة وذلك في إطار الرؤية الجديدة من خلال تبادل الزيارات بين الأندية بالمحافظات المختلفة تبادل فيها الشعراء بإلقاء قصائدهم الشعرية الفصحى والعامية وقصيدة النثر وذلك بحضور الأديب والروائي حمدي أبو جليل ومجموعة كبيرة من ادباء الفيوم والجيزة.

 

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية وبالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم محاضرة بعنوان "طرق مكافحة مرض الإيدز" حاضرها عادل شحاته مساعد مدير مركز مكافحة الإيدز، تطرق الي عدة محاور هامة منها تصحيح المعلومات حول طرق العدوي بهذا المرض ومدي أهمية التصدي لانتشار هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه، بينما قدمت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية في ظل تحديات العصر" حاضرتها سماح محمد تحدثت عن التربية الإيجابية في ظل التقدم التكنولوچي والتقنية الحديثة فالتربية الإيجابية بمختلف مسمياتها هي كيفية تعامل الوالدين مع أبنائهم وهي وظيفة لا تحتاج لشهادة بل عمل يحتاج الي ان تكون علي معرفة بعلم النفس وعلم الاجتماع واحترام مشاعر الأبناء أمام الآخرين

 

 

txt

ثقافة الفيوم تناقش الزيادة السكانية وأثرها على التنمية


 

275364611_322012346629810_9027657602661117518_n
275364611_322012346629810_9027657602661117518_n
274926504_322012269963151_8982903425011700810_n
274926504_322012269963151_8982903425011700810_n
274988780_322012589963119_787498185752003770_n
274988780_322012589963119_787498185752003770_n
275005252_322011883296523_4115109948550808321_n
275005252_322011883296523_4115109948550808321_n
275373637_322011809963197_6783444931010867534_n
275373637_322011809963197_6783444931010867534_n
275016802_322012019963176_3071349891173515494_n
275016802_322012019963176_3071349891173515494_n
275556555_322012483296463_42874442635121462_n
275556555_322012483296463_42874442635121462_n
الفيوم جهود الدولة الأمن المائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

البسوا تقيل.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ورشة عمل مشتركة بين بحوث البترول ومدينة التطبيقات التكنولوجية

التضامن: توقيع 5 بروتوكولات تعاون في قطاعات الصحة وتطوير القرى الأكثر احتياجا

الاتحاد الأوروبي: توقف محادثات "نووي إيران" مع بلوغها مراحل حاسمة

خطيب مسجد المشير: الأعمال الصالحة تتفاوت من حيث المثوبة وعظم الأجر

الأوقاف: التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات موضوع خطبة الجمعة المقبلة

التصديري للصناعات الكيماوية: تنظيم بعثات تجارية لدراسة السوق البريطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ