عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تناقش الزيادة السكانية وأثرها على التنمية

أنشطة مكثقة بثقافة
أنشطة مكثقة بثقافة الفيوم

 

 أقام فرع   ثقافة الفيوم  بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي  عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث شارك ببت ثقافة أطسا في الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع إدارة أطسا الصحية بقرية جردو، بمحاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على التنمية" ألقاها عويس معوض عضو نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا، تحدث فيها عن الزيادة السكانية وتأثيرها علي المجتمع والاقتصاد والتنمية وكلما زادت الكثافة السكانية داخل الدولة، كلما ساهمت في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

كما اختتمت فعاليات أجازة تصف العام بمكتبة الفيوم العامة بعمل مسابقات ترفيهية ومعلومات عامة بعنوان "فكره ومعلومة " أدارتها هناء حسن بالإضافة إلى ورشة حكى من قصص القران بعنوان "قوم سبأ" بقلم عبد الحميد عبد المقصود، أدارتها رضا محمد، أوضحت أن الهدف من القصة تعريف الأطفال بقصص القران، إلي جانب مسرح عرائس بعنوان "انا عبله" نفذته هناء حسن ، بالإضافة إلى فقرة للألعاب الشعبية.

 

 كما نفذ نادى المرأة ورشة أشغال يدوية من قماش الجوخ لتعليم الأطفال طريقة عمل فريم للتصوير باستخدام الكرتون وقماش الجوخ والخرز لإعطاء الشكل الجمالي المطلوب مع المدربة فاطمة محمد، إلى جانب معرض للمنتجات اليدوية والفنية التى تم عملها خلال فترة أجازة نصف العام.

 

عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "نعمة الماء" للشيخ حسن هلباوي من الأزهر الشريف وتحدث فيها عن نعمة الماء والحفاظ عليها وعن نعم الله تعالى على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى.

 

كما  نظمت  مكتبة حي جنوب لقاء توعوي بعنوان "ترشيد المياة" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أداره أحمد جمعه، ومحمود جلال، وتحدثا عن دور شركة المياة ومحطات التحليه فى خطوات تنقية المياة وايصالها اللى المواطن مياه نظيفة صالحة للشرب كما ذكرا الوجبات ودور المواطن فى المحافظة علي المياة وترشيد الاستهلاك.

 

كما عقدت مكتبة الشواشنة الفرعية محاضرة بعنوان "السكان والتنمية في الدول النامية" حاضرها على حنضل، وتحدث عن السكان والتنمية في العالم النامي من خلال استعراض أراء خبراء ومتخصصين في تنمية السكان والاقتصاد على مستوى العالم، وذكر في حديثه أهم أسباب عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الثامية هي الزيادة السكانية كلما زادا عدد السكان وضعفت الموارد تأثرت البلاد بالكثير من المشكلات التي تواجه الدولة بسبب هذه الزيارة السكانية.

كما نفذ قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لعمل كارت معايدة من الاروجامي والورق الملون للمدربة شيماء أحمد.

 

 

txt

محاضرات وورش فنية بفرع ثقافة الفيوم

273806543_310245224473189_2702352877123684670_n
273806543_310245224473189_2702352877123684670_n
274015190_310245114473200_1171142023926888749_n
274015190_310245114473200_1171142023926888749_n
273787005_310245184473193_9210462919361743805_n
273787005_310245184473193_9210462919361743805_n
273830609_310245144473197_2793146908767139809_n
273830609_310245144473197_2793146908767139809_n
الفيوم ثقافة الزيادة السكانية التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والقنوات الناقلة

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي ضد الهلال السوداني.. وفاق سطيف أمام الرجاء المغربي

بحضور بوتين.. روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في ظل التوتر مع أوكرانيا

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

لقاءات تاريخية لـ الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية.. فيديوجراف

معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ