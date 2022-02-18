ثقافة الفيوم تناقش الزيادة السكانية وأثرها على التنمية

أقام فرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث شارك ببت ثقافة أطسا في الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع إدارة أطسا الصحية بقرية جردو، بمحاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على التنمية" ألقاها عويس معوض عضو نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا، تحدث فيها عن الزيادة السكانية وتأثيرها علي المجتمع والاقتصاد والتنمية وكلما زادت الكثافة السكانية داخل الدولة، كلما ساهمت في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما اختتمت فعاليات أجازة تصف العام بمكتبة الفيوم العامة بعمل مسابقات ترفيهية ومعلومات عامة بعنوان "فكره ومعلومة " أدارتها هناء حسن بالإضافة إلى ورشة حكى من قصص القران بعنوان "قوم سبأ" بقلم عبد الحميد عبد المقصود، أدارتها رضا محمد، أوضحت أن الهدف من القصة تعريف الأطفال بقصص القران، إلي جانب مسرح عرائس بعنوان "انا عبله" نفذته هناء حسن ، بالإضافة إلى فقرة للألعاب الشعبية.

كما نفذ نادى المرأة ورشة أشغال يدوية من قماش الجوخ لتعليم الأطفال طريقة عمل فريم للتصوير باستخدام الكرتون وقماش الجوخ والخرز لإعطاء الشكل الجمالي المطلوب مع المدربة فاطمة محمد، إلى جانب معرض للمنتجات اليدوية والفنية التى تم عملها خلال فترة أجازة نصف العام.

عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "نعمة الماء" للشيخ حسن هلباوي من الأزهر الشريف وتحدث فيها عن نعمة الماء والحفاظ عليها وعن نعم الله تعالى على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى.

كما نظمت مكتبة حي جنوب لقاء توعوي بعنوان "ترشيد المياة" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أداره أحمد جمعه، ومحمود جلال، وتحدثا عن دور شركة المياة ومحطات التحليه فى خطوات تنقية المياة وايصالها اللى المواطن مياه نظيفة صالحة للشرب كما ذكرا الوجبات ودور المواطن فى المحافظة علي المياة وترشيد الاستهلاك.

كما عقدت مكتبة الشواشنة الفرعية محاضرة بعنوان "السكان والتنمية في الدول النامية" حاضرها على حنضل، وتحدث عن السكان والتنمية في العالم النامي من خلال استعراض أراء خبراء ومتخصصين في تنمية السكان والاقتصاد على مستوى العالم، وذكر في حديثه أهم أسباب عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الثامية هي الزيادة السكانية كلما زادا عدد السكان وضعفت الموارد تأثرت البلاد بالكثير من المشكلات التي تواجه الدولة بسبب هذه الزيارة السكانية.

كما نفذ قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لعمل كارت معايدة من الاروجامي والورق الملون للمدربة شيماء أحمد.

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