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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل يزور معبر سيريت لمتابعة انقاذ اللاجئين اليهود من أوكرانيا

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل على حدود أوكرانيا.. ماذا يحمل في جعبته؟

يبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء السبت، زيارات دبلوماسية إلى رومانيا وسلوفاكيا البلدين المتاخمين لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "خلال زيارته، سيلتقي لابيد بموظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالفعل في حالات الطوارئ في الميدان منذ أكثر من أسبوعين. كما سيلتقي برؤساء الدول ويناقش معهم الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية مع إسرائيل".

 

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وأشارت إلى أن "لابيد سيلتقي الأحد في بوخارست رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوتشو ووزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، سيزور وزير الخارجية لابيد معبر سيريت الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا، وسيلتقي بموظفي وزارة الخارجية الذين عملوا عند المعبر خلال الأسبوعين الماضيين لإنقاذ الإسرائيليين واليهود من أوكرانيا ومساعدة اللاجئين الذين يعبرون الحدود".

وذكرت أن "لابيد سيصل الأحد إلى سلوفاكيا للقاء في براتيسلافا مع الرئيسة سوزانا شابوتوفا ووزير الخارجية إيفان كورشوك".

وتقوم إسرائيل بجهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.


 

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