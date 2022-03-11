باحث: دبلوماسية مصر منفتحة وبوصلتها السياسية متزنة

قال جمال رائف الباحث والباحث السياسي، إن دبلوماسية مصر منفتحة وبوصلتها السياسية متزنة، وزيارة رئيس طاجيكستان لمصر تعبر عن هذا الأمر، إذ أن مصر تتحرك في كل الدوائر الخارجية بشكل عادل ومتزن، وهذا الأمر صعب، ولم يكن موجودا في السابق.

وأضاف في لقاء على القناة الأولى، أن مصر لديها علاقات متميزة في أفريقيا وآسيا وأوروبا بشرقها وغربها، وبالتالي فإن هذا التنوع يعطي زخما كبيرا جدا للمصالح المصرية التي تعود على الداخل المصري.

وتابع: "نتيجة لهذه الدبلوماسية نجد استثمارات في الداخل المصري، وتترجم هذه الزيارات أيضا إلى منتديات الأعمال والمجالس الاقتصادية واللجان الوزارية واقتصاد يخدم الواقع المصري".

وأردف، أن مصر اهتمت منذ عام 2014 بالدائرة الآسيوية، وهذا جديد على الدبلوماسية الآسيوية، كما نفذ الرئيس السيسي زيارتين مهمتين إلى وسط آسيا، الأولى في أوزباكستان والثاني في كازخستان.



