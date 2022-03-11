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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر يفتتح مقر أمانة الجيزة.. صور

المؤتمر يفتتح أمانة
المؤتمر يفتتح أمانة الحزب بمحافظة الجيزة

افتتح حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ،  أمس الخميس، مقر أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بحضور قيادات الحزب وأمين المحافظة .

من جانبه قال أحمد حمودة أمين محافظة الجيزة بحزب المؤتمر، أنه تم الانتهاء من تشكيل عدد من الامانات الفرعية والأقسام  بالمحافظة، مؤكد أنه تم وضع آليات للعمل الحزبي داخل أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، طبقا لتوجيهات  الحزب التي تركز على العمل في الشارع المصري ومع للمواطنين من أجل خدمه الوطن .

 

وأضاف حمودة، أنه سيتم عقد دورات تدريبية لكوادر وشباب الحزب علي مستوي محافظة الجيزة، وعلى مستوى الأقسام، والأمانات الفرعية بها، بهدف الارتقاء بمستوي العمل الحزب والجماهيري بالمحافظة والتواجد والتلاحم مع قضايا الشارع المصري.

من جانبه قال الدكتور مجدي مرشد القائم باعمال رئيس الحزب، إن الحزب بصدد تجهيز أجندة عمل خلال الفترة القادمة تتناسب مع توجهات القيادة السياسيه المصرية،  والتي ترسي قواعد الجمهورية الجديدة بمفاهيم تعتمد علي تنمية وعي المواطن أولا، حيث أن الفترة المقبلة مرحلة غاية في الأهمية وتحتاج منا جميعا التكاتف والتعاون والعمل المشترك.

 

من جانبه قال أحمد خالد نائب رئيس الحزب للادارة المركزية والمتابعة ،إن الحزب يواصل عقد لقاءات واجتماعات دورية بالأمانات المحافظات علي مستوي الجمهورية ، وهناك زيارات مستمر تقوم بها الأمانة المركزية لجميع المحافظات للوقوف أولا بأول على اهتمامات المواطن والتواصل مع الشارع المصري.

من جانبه، أكد اللواء رضا فرحات نائب رئيس الحزب، أن انضمامه  لحزب سياسي فى هذه المرحله، إنما هو نابع من اهتمامه وإدراكة لأهمية دور الأحزاب فى التدريب والتثقيف السياسي لإعداد كوادر وقيادات للحزب وللأحزاب الأخرى، وأنه وجد ضالته فى حزب المؤتمر لاتفاقه مع مبادئه وفكره.

 

وأشار اللواء رضا فرحات، إلى أن الحزب بدأ منذ فترة في تدريب الشباب بالمحافظات، استعدادا لخوض انتخابات المحليات، مضيفة أن الحزب يعطي اهتماما كبيرا للشباب وهناك حرص دائم علي عمليات التثقيف والتدريب ورفع الكفاءات للشباب بحيث يكونوا قادرين على تولي المسؤولية في أي منصب او عمل يسند إليهم.

 

شارك في افتتاح مقر أمانى حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة كلا من الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب القائم بأعمال رئيس الحزب، اللواء رضا فرحات نائب رئيس الحزب، أحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، اللواء عونى عزيز مقار عضو الهيئة العليا، الدكتور أحمد عبدالغنى شريف مساعد رئيس الحزب للمصريين بالخارج ، عبير عصام عضو المجلس الاستشاري، هانى الفلاح أمين العلاقات العامة، يوسف عماد امين الانشطة والعمل الجماهيرى ، مينا عماد عضو لجنة الصناعة والقائم باعمال رئيس اتحاد الشباب، ورشا الفلاح عضو أمانة المرأة.

 

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ الجيزة مجدي مرشد

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