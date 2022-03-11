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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يوافق ولم يرفض.. وكيل محمد صلاح يسخر من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقده

رامي عباس ومحمد صلاح
رامي عباس ومحمد صلاح

سخر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من تصريحات يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بشأن تجديد "عقد مو".

 

ونشر رامي عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عدد كبير من الوجوه التعبيرية الضاحكة، بعد دقائق من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقد محمد صلاح.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون: "محمد صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحا، فعلنا ما بوسعنا من أجل تجديد عقده ولا يمكننا فعل أكثر منذ ذلك".

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وتابع: "محمد صلاح لم يرفض تجديد عقده ولم يوافق في نفس الوقت، علينا الانتظار ولا داعي للتسرع".

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل ( 2022 - 2023)، ويحصل على راتبا أسبوعيا يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني.

 

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:
 

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 19 هدفا، وبفارق 12 هدفا عن زميله البرتغالي دييجو جوتا صاحب المركز الثاني.

يحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

لعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريق باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

 

 

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