بعد 60 سنة تعاون.. بي ام دبليو تستحوذ على ألبينا للسيارات الفاخرة

أعلنت شركة "بي ام دبليو" البافارية عن استحواذها على العلامة التجارية الفرعية Alpina ، بعد تعاون استمر لمدة 60 عاما، وتعد ألبينا الذراع الفاخرة للشركة البافارية المسؤولة عن بعض أروع طرز BMW المعدلة وأكثرها شهرة على الإطلاق.

سيتم ضم شركة ألبينا إلى مجموعة BMW اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا ، مع نقل عمليات التصنيع من مقر بوشلو بألمانيا الأصلي للشركة إلى مرافق بي ام دبليو.

بدأت شركة بي ام دبليو تعاونها مع ألبيا لتعديل السيارات منذ منذ عام 1965 ومن وقتها استمر التعاون لبناء إصدارات عالية الأداء مصممة بشكل مميز من الصانع الألماني. في عام 2020 ، وسعت العلامتين التجاريتين من مجالات شراكتهما لمواصلة العمل معًا في تطوير وتصنيع وبيع السيارات التي تحمل علامة ألبينا التجارية حتى عام 2025 ، وفقًا لـ BMW.

تتضمن هذه أن تقوم بي ام دبليو ببناء السيارات وتجميعها في خطوط إنتاجها قبل إرسالها إلى مصنع ألبينا في بوشلو وتحويلها إلى نماذج للأداء العالي وحاملة للشارة الأيقونية.

الصفقة الجديدة والاستحواذ بالكامل يعني إنهاء معظم وظائف مصنع بوشلو بحلول عام 2025 مع إعلان الشركة الأم أنها "ستوفر للموظفين الذين لن يتمكنوا من مواصلة العمل في موقع بوشلو منصبًا جديدًا مع مجموعة بي ام دبليو ومساعدتهم أيضًا في العثور على وظائف جديدة مع الموردين وشركاء التنمية ".

بدءا من عام 2025 ستتغير السياسة الإنتاجية لألبينا ولكن اتفقت كلا من BMW و ألبينا على عدم الكشف عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالاستحواذ الكامل، لكنهما وضعا خطة مستقبلية لسير العمل، مصنع بوشلو سيكون لأعمال الصيانة وتقديم الخدمات وقطع الغيار بينما سيتم نقل تجميع مركبات ألبينا ووضع مكوناتها الخاصة وبنائها بالكامل في خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة BMW.