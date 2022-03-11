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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جعلتها تبكي.. كيت ميدلتون لن تنس معاملة ميجان

كيت
كيت

كشفت خبيرة ملكية إن كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام لن تنسى معاملة ميجان ماركل لها، لكنها لن تطيل نزاعهما.
 

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ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، انتشرت الأخبار منذ فترة طويلة حول الخلاف بين كيت دوقة كامبريدج وميجان دوقة ساسكس، في حفل زفاف الممثلة السابقة على الأمير هاري في مايو عام 2018، حيث ظلت العلاقات متوترة منذ ذلك الحين.

 

 

وقيل إن كيت وجدت أنه من «المؤلم» عودة ظهور المزاعم بأنها جعلت ميجان تبكي وسط خلاف حول فساتين وصيفات الشرف خلال مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، العام الماضي.

وفقاً لإنجريد سيوارد، فإن الأم لثلاثة أطفال ستكون «ودية» مع ميجان، إذا حضرت اليوبيل الخاصة بالملكة إليزابيث، قائلة إنها «ستكون متأكدة من أن يتم تصويرها وهي تعانقها، لأنها تعلم أنه لا جدوى من ذلك -(إطالة أمد عداء يمكن إنهائه).

في غضون ذلك، قالت إنجريد إنه إذا اجتمعت السيدتان في اليوبيل، فإن دوقة كامبريدج ستضع مشاعرها جانباً.

وتابعت: «هذا جزء من عملها.. يجب أن تظل مشاعرها الخاصة على هذا النحو».

كية ميدلتون الأمير ويليام ميجان

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