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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: 90 مجمع لبيع السلع بأسعار مخفضة..و حملات لضبط الأسواق |فيديو

المهندس عربى عبدالحليم
المهندس عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من جهودها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق وتوفير كافة السلع التموينية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة فضلا عن متابعة المخابز وضبط المخالفات.


وقال المهندس عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين خلال لقائه بموقع صدى البلد الاخبارى ان المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بشكل كامل من خلال توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

حملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق


واشار وكيل الوزارة لـ صدى البلد الى انه يتم تكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة حيث يتم توجيه 11 حملة يوميا على الاسواق والمحال التجارية لضبط حركة الاسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ،  مضيفا ان المديرية على مدار الأيام القليلة الماضية قامت بتنظيم 135 حملة تموينية للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية بإجمالي 90 فرع على مستوى المحافظة .

 


واضاف وكيل تموين القليوبية انه تم المرور على المخابز البلدية بإجمالى 2700 مخبز للتأكد من مطابقة رغيف العيش للمواصفات والوزن المقرر 90 جرام للرغيف حيث تم تحرير 1700 محضر لمخابز بلدية ومحلات بقالة ومواد تموينية ومحاضر أنشطة مختلفة(ما بين عدم الإعلان عن السعر وبيع بزيادة عن السعر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر) ، كما تم غلق عدد 40 مخبز لمخالفتهم.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، لافتاً إلى أنه لا توجد تسعيرة جبرية لكافة السلع الأساسية والاستهلاكية حيث تخضع الأسعار لنظام السوق الحر بالعرض والطلب. 

وعن اسطوانات الغاز اكد وكيل انه يوجد 171 مستودع على مستوى محافظة القليوبية ولاتوجد اى ازمات حيث ان  الحصة المقررة تكفى جميع احتياجات المواطنين.


وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، قد وجه الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقال محافظ القليوبية أنه تم إعطاء تعليمات لمديري الإدارات ومفتشي الرقابة التموينية بالتواجد الميداني داخل الأسواق ، ومتابعة حركة البيع والشراء و التزام البائعين بوضع قوائم الأسعار على السلع المعروضة للبيع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام لصالح المواطنين لتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.

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