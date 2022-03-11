الميكانيكي بيقولك.. أسباب تلف الطنابير

الميكانيكي بيقولك .. تعتبر طنابير السيارة واحدة من أهم العناصر الفنية المتواجدة داخل المنظومة الحركية، ضمن جزء اساسي وهو الـ"عفشة"، والتي يجب أن نقوم بصيانتها من وقت إلى آخر، ومتابعة الحالة الفنية الخاصة بها بعناية شديدة، وذلك للتمتع بقيادة مثالية وتفادي الكثير من المخاطر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسباب تلف الطنابير ومتى يجب تغييرها.

متي يجب تغيير طنابير السيارة

يجب تغيير طنابير السيارة في حالة فقد الخصائص الوظيفية والحركية، ومن الممكن معرفة ذلك عند وجود رجفة واضحة اثناء استخدام امر التوقف والفرامل على الطريق، وخاصة على السرعات العالية أوبشكل تدريجي.

كما يجب تغيير طنابير السيارة عند ظهور عوامل الصدأ العالية، أو عند تعرضها للخرط من قبل وكثرة وجود المشكلات اثناء السير، أو في حالة ظهور عوامل للتلف ظاهرية اثناء الفحص الدوري.

اضرار عدم تغيير الطنابير

يتسبب عدم تغيير الطنابير في حدوث مشاكل متعددة ومنها الانحرافات اثناء السير، مع عدم فعالية الفرامل بشكل كبير، مما يؤدي إلى رجفة عالية تتسبب في خلل واضح يؤثر على الحالة الفنية للسيارة، وقد يتسبب ذلك حدوث امور لانحب أن نراها على الاطلاق.

اسباب تلف طنابير السيارة

هناك سبب رئيسي حول اسباب تلف طنابير السيارة وهو "تيل الفرامل"، في حالة أن يكون تيل الفرامل مقلد أو غير اصلي فقد تظهر تلك المشكلة بوضوع مع الوقت، فمن الممكن ان يزداد حجم التيل المستخدم عن طريق التمدد الحراري أو التاكل السريع مع الاستخدام.

مما يتسبب في مشكلات كثيرة تؤثر على حالة الطنابير، ومن الافضل عند حدوث هذه الامور ان نقوم بتغيير الطنابير والتيل الجديد في نفس الوقت، لكي يتم تطابق القطعتين معًا، مع مراعاة التشحيم الجيد وربط جميع الاجزاء المعدنية بصورة صحيحة واحترافية.